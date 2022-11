Pete Davidson: Είναι ο σύγχρονος «Καζανόβα»; – Οι σχέσεις από την Καρντάσιαν έως την Ρατακόφσκι

Ο Pete Davidson βγαίνει τώρα με την Emily Ratajowski. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο γνωστός κωμικός κάνει σχέση με μια όμορφη και διάσημη γυναίκα. Λίγους μήνες πριν χώρισε με την Κιμ Καρντάσιαν, ενώ παλιότερα έβγαινε με την Kate Beckinsale, τη Margaret Qualley, την Kaia Gerber, τη Phoebe Dynevor και την Ariana Grande. Πώς καταφέρνει να κάνει την μία μετά την άλλη σταρ να τον ερωτεύονται; Είναι ο σύγχρονος Καζανόβας; Η NY Post επιχειρεί να λύσει το μυστήριο.

Η Dionne Warwick φαίνεται τώρα να κοιτάζει τις πιθανότητές της, ανακοινώνοντας στο Twitter ότι τον έχει… βάλει στο μάτι. «Θα είμαι η επόμενη που θα βγαίνω με τον Pete Davidson».

I will be dating Pete Davidson next. — Dionne Warwick (@dionnewarwick) November 14, 2022



Πολλοί αναρωτιούνται πώς ένας τύπος που μοιάζει με τον «Σκαθαροζούμη», έγινε ο Casanova αυτής της γενιάς.

Μέρος της απάντησης μπορεί να οφείλεται στο «Big D–k Energy» που απέδωσε η τραγουδίστρια Ariana Grande στον πρώην εραστή της στο τραγούδι της «Thank u, Next». Πρόσφατα, ο Jay Pharoah αποκάλυψε σε ένα podcast ότι όταν ρώτησε τον πρώην συμπρωταγωνιστή του στο “SNL” για τα… προσόντα του και τις φήμες, ο Davidson απάντησε: “Ναι, αδελφέ, είναι περίπου 9 ίντσες (22,8 εκατοστά)”.

Αλλά περισσότερο φαίνεται πως η επιτυχία του στο γυναικείο φύλο οφείλεται στην αίσθηση του χιούμορ του και τον αυτοσαρκασμό του. Έχει γυρίσει κωμικά σκετς στο “SNL” διασκεδάζοντας με την ιδιότητα του καρδιοκατακτητή, ενώ παραδέχεται ότι είναι “σεξουαλικό σύμβολο για λόγους που κανείς δεν μπορεί να καταλάβει”.

Όπως σημείωσε ο Pharoah, «Θα μπορούσες να έχεις ένα μεγάλο @@@ ό,τι κι αν είναι… Αλλά πρέπει να μπορείς να ακούς… Ο Πιτ είναι απλώς ένας γλυκός μάγκας. Είναι ευάλωτος».

Σε μια εποχή που άνδρες όπως ο Έλον Μασκ δεν μπορούν να χειριστούν κανέναν να τους κοροϊδεύει στο Twitter χωρίς να τους μπλοκάρει, και ο Κάνι Γουέστ και ο Ντόναλντ Τραμπ τριγυρίζουν και οι δύο δηλώνοντας ιδιοφυΐες, βλέποντας έναν άνδρα που δεν παίρνει στα σοβαρά τον εαυτό του, είναι σαν μια ανάσα καθαρού αέρα.

Ενώ άλλοι άνδρες έχουν εμμονή με το να φαίνονται σκληροί «Alpha male», ο Davidson είναι ανοιχτός σχετικά με τα τρωτά του σημεία. Μίλησε στον αέρα για το ότι θα πάει σε αποτοξίνωση και θα γίνει νηφάλιος το 2017. Είναι υπέρμαχος της ψυχικής υγείας και έχει μοιραστεί τη δική του διάγνωση για την οριακή διαταραχή προσωπικότητας.

Είπε στους θεατές του στο «SNL» το 2017 ότι, «Η κατάθλιψη επηρεάζει περισσότερους από 16 εκατομμύρια ανθρώπους σε αυτή τη χώρα και δεν υπάρχει θεραπεία από μόνη της, αλλά για όποιον ασχολείται με αυτήν, υπάρχουν θεραπείες που μπορούν να βοηθήσουν», και πρόσθεσε, χαριτολογώντας: «και αν βρίσκεστε στο καστ μιας βραδινής κωμικής εκπομπής, μπορεί να βοηθήσει αν, ξέρετε, κάνουν μερικά ακόμη από τα σκετς σας».

Η Kim Kardashian συμφωνεί, υποστηρίζοντας σε ένα πρόσφατο επεισόδιο του “The Kardashians” ότι ο λόγος που ο Davidson προσελκύει «καυτές» γυναίκες είναι επειδή “είναι απλώς ο πιο γλυκός, πιο στοχαστικός άνθρωπος”.

Το τρολάρισμα στο Twitter

You either date Pete Davidson or have a baby with Nick Cannon. Those are the only two life paths for women — Teresa (@teresaeliz) November 14, 2022

everytime i hear about pete davidson dating some new celebrity, i think about this tweet pic.twitter.com/9Lo6g9UoQx — yasmin (@ycsm1n) November 17, 2022

Me waiting for my turn with Pete Davidson pic.twitter.com/W3EeJvIE6z — chillin like a villain till i die (@craisinpuff) November 14, 2022

pete davidson’s pull is something that needs to be studied pic.twitter.com/a2SL95Re9o — ‘ (@wolfiesqualley) November 15, 2022

pete davidson’s rizz needs to be studied at harvard pic.twitter.com/BpAmpLDPEq — juju 💰 (@ayeejuju) November 14, 2022

Pete Davidson running to date Olivia Wilde since her and Harry broke up pic.twitter.com/czEylHc17a — Pizza Dad (@Pizza__Dad) November 19, 2022