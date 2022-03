Pete Davidson: Γιατί ακύρωσε το ταξίδι στο Διάστημα

Ο Pete Davidson δεν θα ταξιδέψει στο Διάστημα με έναν από τους πυραύλους της Blue Origin του Τζεφ Μπέζος, όπως ανακοίνωσε η ίδια η αεροδιαστημική εταιρεία.

Σε ανάρτησή της η Blue Origin σημείωσε πως ο σταρ του “Saturday Night Live” “δεν θα μπορέσει να συνοδεύσει το πλήρωμα του NS-20 σ’ αυτήν την αποστολή. Θα ανακοινώσουμε το έκτο πλήρωμα τις επόμενες ημέρες” αναφερόταν στο tweet.

Blue Origin’s 20th flight of New Shepard has shifted to Tuesday, March 29. Pete Davidson is no longer able to join the NS-20 crew on this mission. We will announce the sixth crew member in the coming days.

— Blue Origin (@blueorigin) March 18, 2022