Ο πόλεμος των Μπραντζελίνα: Η Τζολί «κρύβεται» πίσω από την μήνυση σε βάρος του FBI για τον Μπραντ Πιτ

Η Αντζελίνα Τζολί και ο Μπραντ Πιτ έζησαν έναν μεγάλο έρωτα, ο οποίος κατέληξε σε ένα «άγριο διαζύγιο». Οι κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία τους οδήγησαν στις αίθουσες των δικαστηρίων δίνοντας τεράστιες διαστάσεις στον αποκαλούμενο πόλεμο των Μπραντζελίνα.

Στη δίνη του κυκλώνα βρέθηκαν και τα έξι παιδιά τους, καθώς Πιτ και Τζολί διεκδικούν την επιμέλεια τους χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα. Πριν λίγους μήνες φημολογούνταν πως η Αντζελίνα Τζολί βρίσκεται πίσω από τη μήνυση στο FBI, με το όνομα Τζέιν Ντόου. με την οποία ζητά λεπτομέρειες σχετικά με την έρευνα της υπηρεσίας για ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που συνέβη πριν από αρκετά χρόνια.

Τελικά με τη Puck επιβεβαιώθηκε πως η ηθοποιός ήταν εκείνη που κατέθεσε αγωγή κατά του FBI, σύμφωνα με το Νόμο για την Ελευθερία της Πληροφορίας. Η αναφορά FOIA αφορούσε «την έρευνα της υπηρεσίας για ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που συνέβη πριν από αρκετά χρόνια. Σε αυτό εμπλέκονταν ως θύματα και μάρτυρες η ενάγουσα και τα ανήλικα παιδιά της».

«Πριν από αρκετά χρόνια, ενώ η ενάγουσα, ο τότε σύζυγός της και τα παιδιά τους, που ήταν όλα ανήλικα, ταξίδευαν με ιδιωτικό αεροσκάφος, ο Μπραντ Πιτ φέρεται να επιτέθηκε σωματικά και φραστικά σε εκείνη και στα παιδιά», γράφει η αναφορά. Η μήνυση συνεχίστηκε επίσης για «καλύτερη κατανόηση της έρευνας του FBI και για τη λήψη πληροφοριών που είναι απαραίτητες ώστε τα παιδιά της να λάβουν ιατρική φροντίδα και συμβουλευτική για τραύματα».

Angelina Jolie may be trying to run Brad Pitt’s name through the mud all over again, because the information she’s trying to obtain through the FBI and a FOIA request is allegedly info to which she was already privy … sources close to Brad tell TMZ. https://t.co/rGh6UtiL2o

— TMZ (@TMZ) August 16, 2022