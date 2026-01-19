Νικολόπουλος για Τερζή: «Η φωνή του μου λείπει από τα τρέχοντα μουσικά πράγματα στην Ελλάδα – Είναι ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου»

  • Ο Χρήστος Νικολόπουλος ανακοίνωσε τη συνεργασία του με τον Πασχάλη Τερζή για ένα νέο τραγούδι, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα. Ο σπουδαίος συνθέτης χαρακτήρισε μάλιστα τον ερμηνευτή «αδελφό» του.
  • Το τραγούδι γράφτηκε πριν από τρία-τέσσερα χρόνια, ενορχηστρώθηκε από τον Αντώνη Γούναρη και θα κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες, συνοδευόμενο από βίντεο κλιπ, με τον Χρήστο Νικολόπουλο να δηλώνει ότι το «πίστευε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι».
  • Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθάρισε ότι «δεν είναι επιστροφή του Πασχάλη Τερζή αυτό το τραγούδι. Είναι μια φιλική συμμετοχή», προσθέτοντας ότι «η φωνή του μου λείπει» και πως ο επιτυχημένος ερμηνευτής είναι «ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου».
Πριν από λίγες ημέρες, ο Χρήστος Νικολόπουλος έκανε γνωστό πως συνεργάστηκε με τον Πασχάλη Τερζή για ένα νέο τραγούδι, το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει σύντομα. Ο σπουδαίος συνθέτης και δεξιοτέχνης του μπουζουκιού, που έχει γράψει τη δική του ιστορία στο κόσμο της μουσικής, στον οποίο βρίσκεται επαγγελματικά από τη δεκαετία του ’60, μίλησε στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου για το καινούργιο αυτό κομμάτι, καθώς και για τον καταξιωμένο ερμηνευτή, τον οποίο χαρακτήρισε μάλιστα «αδελφό» του.

Σε ερώτηση για το νέο τραγούδι, ο Χρήστος Νικολόπουλος ανέφερε πως: «Είναι ένα τραγούδι το οποίο γράψαμε πριν από τρία-τέσσερα χρόνια με τον Πασχάλη. Είμαι φίλος, του λέω ”για δοκίμασε” και ηχογραφήσαμε με ντέμο, μια κιθάρα και ένα μπουζούκι δύο-τρία τραγούδια. Το ένα από αυτά λοιπόν το αξιοποιούμε τώρα με τη συμφωνία του Πασχάλη φυσικά.

Το ενορχήστρωσε ο Αντώνης Γούναρης και θα κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες. Αυτό το τραγούδι το σκεφτόμουν από την αρχή για τον Πασχάλη Τερζή. Το πιστεύω πάρα πολύ αυτό το κομμάτι, σε λίγες ημέρες θα βγει συνοδευόμενο από βίντεο κλιπ. Πιστεύω ότι ο κόσμος θα το αγαπήσει».

«Δεν είναι επιστροφή του Πασχάλη Τερζή αυτό το τραγούδι. Είναι μια φιλική συμμετοχή σε ένα τραγούδι που γράψαμε πριν από τρία χρόνια! Δεν σημαίνει ότι βγαίνει στα κέντρα και στη δισκογραφία.

Η φωνή του μου λείπει από τα τρέχοντα μουσικά πράγματα στην Ελλάδα, αλλά εγώ τον βλέπω γιατί είναι πολύ καλός μου φίλος, αδελφός μου. Είναι ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου. Πάω, τον βλέπω, καθόμαστε μία-δύο μέρες πολλές φορές», συνέχισε.

Επιπλέον, ο δεξιοτέχνης του μπουζουκιού είπε ότι: «Στο πρώτο δίσκο που έβγαλε ήταν δικά μου τα τραγούδια, αλλά ο Πασχάλης είναι τεράστιος τραγουδιστής, ό,τι κέρδισε, το κέρδισε με την αξία του, και είναι και καλός άνθρωπος. Είναι μια χαρά. Και στην υγεία του είναι καλά, και το πνεύμα του είναι σε άριστη κατάσταση».

