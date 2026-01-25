Νικήτας Τσακίρογλου για Χρυσούλα Διαβάτη: «Η αρρώστια της ήταν ένα χτύπημα της μοίρας – Πιστεύω θα κερδίσει το στοίχημα»

Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Νικήτας Τσακίρογλου

Ο Νικήτας Τσακίρογλου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».

«Λατρεύω τη Χρυσούλα Διαβάτη. Είναι ένα πολυτάλαντο πλάσμα. Μια γυναίκα που κυριαρχεί όπου και αν βρίσκεται. Έχουμε και την κόρη μας και δυο εγγόνια, τα οποία δυστυχώς δεν είναι κοντά μας, είναι στην Αμερική και σπουδάζουν. Η Χρυσούλα είναι καλύτερα, θα κερδίσει το στοίχημα της ζωής, γιατί την έχω μεγάλη ανάγκη», ανέφερε αρχικά ο Νικήτας Τσακίρογλου.

«Η Χρυσούλα είναι ένα πολυτάλαντο και χαρούμενο πλάσμα, κάτι διαφορετικό από μένα. Τα αντίθετα έλκονται. Ο έρωτας μας ένωσε και φυσικά το θέατρο. Πιστεύω ότι ο καλός Θεός θα βοηθήσει να επανέλθει η Χρυσούλα στην πρότερη κατάσταση. Η επιστήμη στις περιπτώσεις των αυτοάνοσων νοσημάτων πολλές φορές είναι αδύναμη. Η αρρώστια της Χρυσούλας ήταν ένα χτύπημα της μοίρας, αλλά το αντέχουμε» απάντησε επίσης ο γνωστός ηθοποιός για την υγεία της συζύγου του.

Να θυμίσουμε πως η Χρυσούλα Διαβάτη πάσχει από ρευματοειδή αρθρίτιδα και τα τελευταία χρόνια η υγεία της έχει επιδεινωθεί.

10:22 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

