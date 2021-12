Μις Υφήλιος 2021: Αυτή είναι η ομορφότερη γυναίκα στον κόσμο – Τι θέση πήρε η Ελλάδα

Ο 70ός διαγωνισμός ομορφιάς «Μις Υφήλιος 2021» πραγματοποιήθηκε στο Εϊλάτ του Ισραήλ το βράδυ της Κυριακής 12 Δεκεμβρίου.

Την πρώτη θέση κατέκτησε η εκπρόσωπος της Ινδίας, Χαρνάαζ Σάντου και αναδείχθηκε η ομορφότερη γυναίκα στον κόσμο.

Η 21χρονη καλλονή έχει ύψος 1,76 μ. και είναι η τρίτη Ινδή που κατακτά το στέμμα της «Miss Universe» στην ιστορία του διαγωνισμού. Η Σουσμίτα Σεν το 1994 και η Λάρα Ντούτα το 2000 είναι οι δύο προηγούμενες.

Στις πρώτες της δηλώσεις η Χαρνάαζ Σάντου δήλωσε ευτυχισμένη και τόνισε πως ότι καταφέρνει το κάνει γιατί πιστεύει στον εαυτό της και στις δυνάμεις της. Παράλληλα, προέτρεψε τον κόσμο να κάνει το ίδιο και να μη δίνει σημασία στα ασήμαντα πράγματα.

The new Miss Universe is…India!!!! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/DTiOKzTHl4

FINAL STATEMENT: India. #MISSUNIVERSE

The 70th MISS UNIVERSE Competition is airing LIVE around the world from Eilat, Israel on @foxtv pic.twitter.com/wwyMhsAyvd

— Miss Universe (@MissUniverse) December 13, 2021