Μέγκαν Μαρκλ: Η δούκισσα του Σάσεξ με ποδιά στην κουζίνα – Πότε θα κάνει πρεμιέρα η νέα σειρά του Netfilx

Η Μέγκαν Μαρκλ παρουσίασε επίσημα τη νέα της σειρά στο Netflix με τίτλο With Love, Meghan, μέσω του νέου της λογαριασμού στο Instagram.

Η δούκισσα του Σάσεξ, 43 ετών, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της με τους ακολούθους της, δημοσιεύοντας ένα reel την Πρωτοχρονιά για να καλωσορίσει το 2025 και ανακοινώνοντας ότι η πολυαναμενόμενη σειρά θα κάνει πρεμιέρα στις 15 Ιανουαρίου. Η σειρά, η οποία είχε ανακοινωθεί τον Μάρτιο μαζί με το lifestyle brand της, American Riviera Orchard, είχε προκαλέσει προσμονή στους θαυμαστές της.

Το τρέιλερ της σειράς δείχνει τη Μέγκαν να μαγειρεύει στην κουζίνα της στο Μοντεσίτο, να μαζεύει προϊόντα από τον κήπο της και να συνομιλεί με διάσημους φίλους, όπως η Μίντι Κάλινγκ. Η μουσική υπόκρουση είναι το Do You Believe in Magic των The Lovin’ Spoonful. Στη δημοσίευση της στο Instagram, η Μέγκαν έγραψε: «Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που μοιράζομαι αυτό μαζί σας! Ελπίζω να αγαπήσετε τη σειρά όσο αγάπησα εγώ τη δημιουργία της. Σας εύχομαι έναν υπέροχο νέο χρόνο! Ευχαριστώ την εκπληκτική ομάδα και το crew μας. Είμαι ευγνώμων για την υποστήριξη – και τη διασκέδαση!» Υπογράφοντας: «Όπως πάντα, Μέγκαν».

Η επίσημη σύνοψη από το Netflix περιγράφει τη σειρά ως μια εσωτερική ματιά στον κόσμο της Μέγκαν, όπου οι θεατές προσκαλούνται στην κουζίνα, στον κήπο και ακόμα και στην κυψέλη της. Στην διάρκεια της σειράς, η Μέγκαν μοιράζεται προσωπικά tips για μαγειρική, κηπουρική, χειροτεχνίες και άλλα, δείχνοντας πώς η προσοχή στη λεπτομέρεια μπορεί να φέρει ομορφιά στην καθημερινή ζωή και να ενισχύσει τις σχέσεις. «Αυτό αφορά τη σύνδεση με τους φίλους… Δεν επιδιώκουμε την τελειότητα, αλλά την χαρά», λέει η Μέγκαν στο τρέιλερ. Τονίζει τη χαρά του να εκπλήσσουμε τους ανθρώπους με προσεγμένες χειρονομίες, όπως το να προετοιμάζουμε δώρα για το σπίτι ή να προσθέτουμε βρώσιμα λουλούδια στο φαγητό.

Ο κύκλος των διάσημων φίλων της Μέγκαν έχει ξεχωριστή θέση στη σειρά. Η Μίντι Κάλινγκ, μία παλιά φίλη που είχε εμφανιστεί και στο podcast της Μέγκαν, Archetypes, κάνει εμφάνιση στο τρέιλερ. Καθώς απολαμβάνει ένα κομμάτι Victoria Sponge cake, η Κάλινγκ λέει: «Τι! Αυτό είναι μάλλον μία από τις πιο γοητευτικές στιγμές της ζωής μου». Άλλοι διάσημοι καλεσμένοι είναι ο Πρίγκιπας Χάρι, οι διάσημοι σεφ Ρόι Τσόι και Άλις Γουότερς, και οι στενοί φίλοι της Μέγκαν, όπως η συνάδελφός της από το Suits Αμπιγκέιλ Σπένσερ, η σύζυγος του πόλο Ντελφίνα Μπλακιέρ και ο make-up artist Ντάνιελ Μάρτιν, ο οποίος είναι στενός φίλος της Μέγκαν εδώ και πάνω από μια δεκαετία.

Η σειρά περιλαμβάνει επίσης εμφανίσεις από τη λογοτεχνική πράκτορα Jennifer Rudolph Walsh, τη γειτόνισσα της Μέγκαν, Βίκι Τσαϊ (ιδρύτρια της εταιρείας ομορφιάς Tatcha) και τον σύζυγό της Μπράιαν Ρόμπινς, καθώς και την Κέλι ΜακΚι Ζάιφεν, μία από τις καλύτερες φίλες της Μέγκαν και συνιδρύτρια της Alliance of Moms.

Η σειρά αναμένεται να προσφέρει στους θαυμαστές μια μοναδική εικόνα της ζωής της Μέγκαν, καθώς μοιράζεται τη χαρά του μαγειρέματος, του κήπου και της φιλοξενίας σε ένα ήρεμο αλλά ουσιαστικό πλαίσιο.