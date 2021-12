Με κορονοϊό ο Χιου Τζάκμαν – Ακυρώθηκαν οι παραστάσεις στο Μπρόντγουεϊ

Με μια λιτή ανακοίνωση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο Χιου Τζάκμαν έκανε γνωστό ότι είναι θετικός στον κορονοϊό.

Ο ηθοποιός ανέφερε πως νοσεί με ήπια συμπτώματα, όπως πονόλαιμο και καταρροή.

Ο 53χρονος ηθοποιός, φορώντας μαύρη μάσκα, ανέφερε: “Ήθελα να το ακούσετε από μένα ότι βγήκα θετικός στον κορονοϊό. Τα συμπτώματα μου είναι σαν του κρυολογήματος. Έχω ενόχληση στο λαιμό και λίγη καταρροή αλλά είμαι καλά. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να γίνω καλά το συντομότερο δυνατό. Και μόλις είμαι καλά, θα επιστρέψω στη σκηνή. Μείνετε ασφαλείς, μείνετε υγιείς”.

Just wanted you to hear it from me. I tested positive for covid. Mild symptoms and as soon as I’m cleared … looking forward to getting back to The Winter Garden! @MusicManBway pic.twitter.com/q1oEAzXX02

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) December 28, 2021