Ματίνα Νικολάου: «Νομίζω πως δεν αγαπιέμαι όσο αγαπάω, αλλά ποτέ δεν είναι αργά»

Στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, «Buongiorno», έδωσε συνέντευξη η Ματίνα Νικολάου. Η ηθοποιός, εξήγησε ότι οι δυσκολίες που πέρασε στην προσωπική της ζωή την έκαναν πιο δυνατή, ενώ δήλωσε ότι δεν νομίζει πως αγαπιέται, όσο αγαπάει.

Όταν ρωτήθηκε για το εάν νιώθει πιο δυνατή μετά τις δυσκολίες που πέρασε στην προσωπική της ζωή, η Ματίνα Νικολάου ανέφερε πως: «Ναι, βέβαια, φυσικά. Κάποια πράγματα έρχονται στη ζωή μας για να μας μάθουν κάτι, το ξέρουμε πια. Ωραία, τα μάθαμε, πάμε παρακάτω».

Για το αν αγαπιέται όσο αγαπάει, η καλλιτέχνις είπε ότι: «Δεν μπορώ να σου απαντήσω ακριβώς. Νομίζω πως όχι, αλλά ποτέ δεν είναι αργά».

«Αν έρθει ένας νέος έρωτας και το πάθω, θα πω “ναι, είμαι έτοιμη”. Αλλά τώρα δεν είναι η προτεραιότητά μου αυτό. Δηλαδή δεν σκέφτομαι “αχ Παναγίτσα μου να ερωτευτώ”», εξήγησε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.