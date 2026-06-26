Ματίνα Νικολάου: «Νομίζω πως δεν αγαπιέμαι όσο αγαπάω, αλλά ποτέ δεν είναι αργά»

Η Ματίνα Νικολάου, σε συνέντευξή της στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, «Buongiorno», μίλησε για τις δυσκολίες της προσωπικής της ζωής που την έκαναν πιο δυνατή. Δήλωσε επίσης ότι δεν νιώθει να αγαπιέται όσο αγαπάει, αλλά παραμένει ανοιχτή σε έναν νέο έρωτα, χωρίς αυτό να είναι η τρέχουσα προτεραιότητά της.

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Ματίνα Νικολάου
Φωτογραφία: Instagram/matinanikolaou
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ματίνα Νικολάου, μιλώντας στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, «Buongiorno», ρωτήθηκε για το αν αγαπιέται όσο αγαπάει, με την ηθοποιό να απαντάει: «Νομίζω πως όχι, αλλά ποτέ δεν είναι αργά».
  • Ακόμα, ανέφερε πως νιώθει πιο δυνατή μετά τις δυσκολίες που πέρασε στην προσωπική της ζωή, τονίζοντας: «Κάποια πράγματα έρχονται στη ζωή μας για να μας μάθουν κάτι».
  • Για το ενδεχόμενο ενός νέου έρωτα, η Ματίνα Νικολάου ξεκαθάρισε ότι «τώρα δεν είναι η προτεραιότητά μου αυτό», αν και «ποτέ δεν είναι αργά».

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Στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, «Buongiorno», έδωσε συνέντευξη η Ματίνα Νικολάου. Η ηθοποιός, εξήγησε ότι οι δυσκολίες που πέρασε στην προσωπική της ζωή την έκαναν πιο δυνατή, ενώ δήλωσε ότι δεν νομίζει πως αγαπιέται, όσο αγαπάει.

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Όταν ρωτήθηκε για το εάν νιώθει πιο δυνατή μετά τις δυσκολίες που πέρασε στην προσωπική της ζωή, η Ματίνα Νικολάου ανέφερε πως: «Ναι, βέβαια, φυσικά. Κάποια πράγματα έρχονται στη ζωή μας για να μας μάθουν κάτι, το ξέρουμε πια. Ωραία, τα μάθαμε, πάμε παρακάτω».

Για το αν αγαπιέται όσο αγαπάει, η καλλιτέχνις είπε ότι: «Δεν μπορώ να σου απαντήσω ακριβώς. Νομίζω πως όχι, αλλά ποτέ δεν είναι αργά».

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«Αν έρθει ένας νέος έρωτας και το πάθω, θα πω “ναι, είμαι έτοιμη”. Αλλά τώρα δεν είναι η προτεραιότητά μου αυτό. Δηλαδή δεν σκέφτομαι “αχ Παναγίτσα μου να ερωτευτώ”», εξήγησε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.

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