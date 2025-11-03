Μαριάννα Κιμούλη: «Δε θέλω να πορεύομαι στη ζωή μου σαν να μην έχω αυτό το επώνυμο» – Το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον πατέρα της

Η Μαριάννα Κιμούλη, κόρη του Γιώργου Κιμούλη μίλησε στο περιοδικό ΟΚ! για τη σχέση της με την υποκριτική, τα παιδικά της χρόνια και το οικογενειακό της περιβάλλον, αποκαλύπτοντας πως ποτέ δεν σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει ψευδώνυμο στο θέατρο.

Η γνωστή ηθοποιός τόνισε ότι δεν επιθυμεί να αποστασιοποιηθεί από το όνομά της, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ποτέ. Δεν θέλω να πορεύομαι στη ζωή μου σαν να μην έχω αυτό το επώνυμο. Έχει και πολλά καλά, δεν το αρνούμαι».

Αναφερόμενη στην απόφασή της να γίνει ηθοποιός, η Μαριάννα Κιμούλη αποκάλυψε ότι το είχε αποφασίσει από πολύ μικρή ηλικία. «Ήμουν 3 ετών όταν πρωτοείπα ότι θα γίνω ηθοποιός. Έστηνα παραστάσεις, ζωγράφιζα το πρόγραμμα, έφτιαχνα εισιτήρια και τους έβαζα γύρω γύρω να παρακολουθούν. Θυμάμαι ότι είχα ένα τετράδιο και έκανα διανομή με ξένους και Έλληνες ηθοποιούς σε έργα που ήθελα να παίξω», ανέφερε.

Η ηθοποιός μίλησε με αγάπη και θαυμασμό για τη γιαγιά της, τονίζοντας πως είχε σημαντική επιρροή στη ζωή της. «Η γιαγιά μου πάρα πολύ. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη ζωή μου. Το αντιλαμβάνομαι πολύ περισσότερο τώρα από όσο τότε. Είχε απίστευτο δυναμισμό, όπως και η μητέρα μου. Ήμουν τυχερή που είχα δύο πολύ δυνατά γυναικεία πρότυπα, που διαμόρφωσαν το πώς βλέπω τον κόσμο σήμερα. Με τη γιαγιά μου είχα μια ιδιαίτερη σύνδεση, με την οποία μου λένε ότι όταν ήταν νέα μοιάζαμε πολύ».

Τέλος, σχετικά με το ενδεχόμενο να συνεργαστεί στο μέλλον με τον πατέρα της, Γιώργο Κιμούλη, απάντησε: «Κάποια στιγμή στο μέλλον θα ήθελα να γίνει, αλλά μόνο αν προκύψει. Δεν μπορώ να με φανταστώ, ας πούμε, σε δέκα χρόνια, δεν έχω ιδέα».