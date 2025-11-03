Μαριάννα Κιμούλη: «Δε θέλω να πορεύομαι στη ζωή μου σαν να μην έχω αυτό το επώνυμο» – Το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον πατέρα της

Enikos Newsroom

lifestyle

Μαριάννα Κιμούλη

Η Μαριάννα Κιμούλη, κόρη του Γιώργου Κιμούλη μίλησε στο περιοδικό ΟΚ! για τη σχέση της με την υποκριτική, τα παιδικά της χρόνια και το οικογενειακό της περιβάλλον, αποκαλύπτοντας πως ποτέ δεν σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει ψευδώνυμο στο θέατρο.

Η γνωστή ηθοποιός τόνισε ότι δεν επιθυμεί να αποστασιοποιηθεί από το όνομά της, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ποτέ. Δεν θέλω να πορεύομαι στη ζωή μου σαν να μην έχω αυτό το επώνυμο. Έχει και πολλά καλά, δεν το αρνούμαι».

Αναφερόμενη στην απόφασή της να γίνει ηθοποιός, η Μαριάννα Κιμούλη αποκάλυψε ότι το είχε αποφασίσει από πολύ μικρή ηλικία. «Ήμουν 3 ετών όταν πρωτοείπα ότι θα γίνω ηθοποιός. Έστηνα παραστάσεις, ζωγράφιζα το πρόγραμμα, έφτιαχνα εισιτήρια και τους έβαζα γύρω γύρω να παρακολουθούν. Θυμάμαι ότι είχα ένα τετράδιο και έκανα διανομή με ξένους και Έλληνες ηθοποιούς σε έργα που ήθελα να παίξω», ανέφερε.

Η ηθοποιός μίλησε με αγάπη και θαυμασμό για τη γιαγιά της, τονίζοντας πως είχε σημαντική επιρροή στη ζωή της. «Η γιαγιά μου πάρα πολύ. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη ζωή μου. Το αντιλαμβάνομαι πολύ περισσότερο τώρα από όσο τότε. Είχε απίστευτο δυναμισμό, όπως και η μητέρα μου. Ήμουν τυχερή που είχα δύο πολύ δυνατά γυναικεία πρότυπα, που διαμόρφωσαν το πώς βλέπω τον κόσμο σήμερα. Με τη γιαγιά μου είχα μια ιδιαίτερη σύνδεση, με την οποία μου λένε ότι όταν ήταν νέα μοιάζαμε πολύ».

Τέλος, σχετικά με το ενδεχόμενο να συνεργαστεί στο μέλλον με τον πατέρα της, Γιώργο Κιμούλη, απάντησε: «Κάποια στιγμή στο μέλλον θα ήθελα να γίνει, αλλά μόνο αν προκύψει. Δεν μπορώ να με φανταστώ, ας πούμε, σε δέκα χρόνια, δεν έχω ιδέα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι καλό να βλέπουν οι γυναίκες πορνό; Τι απαντούν οι ειδικοί

Ποια νύχια δεν σπάνε εύκολα – 4 ανθεκτικά σχήματα που θα θέλαμε να έχουμε

IRIS: Μέχρι πότε πρέπει να ενταχθούν οι επιχειρήσεις στο σύστημα – Η προθεσμία

Παιδικοί σταθμοί: Έως τις 7 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για όσους δεν έλαβαν voucher για παιδικούς σταθμούς – Οι δικαιούχοι

Η ρύθμιση ιδιωτικότητας που πρέπει να αλλάξετε στο Google Wallet

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
03:25 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Ξέσπασε η Ιωάννα Μπέλλα: Οι δημοσιογράφοι να σταματήσουν να ασχολούνται μαζί μου

Μία οργισμένη ανάρτηση έκανε η Ιωάννα Μπέλλα στα social media, απαντώντας σε όσους σχολιάζουν ...
01:55 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Τζένη Διαγούπη: «Έχω κάνει και άλλες δουλειές, όταν έφτασα στο όριο να μην έχω να βιοποριστώ – Ονειρεύομαι έναν πιο αξιοκρατικό χώρο στο θέατρο»

Η Τζένη Διαγούπη μίλησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και αναφέρθηκε στις δυσκολίες που έχει α...
00:25 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Ναταλία Γερμανού: «Κάποιοι επιχείρησαν να αλλάξουν την εικόνας της Δέσποινας Βανδή – Ουδέποτε είχε στο μυαλό της να θυμίσει ή να μοιάσει στην Άννα Βίσση»

Η Ναταλία Γερμανού, μέσα από την εκπομπή της «Καλύτερα δε Γίνεται», αναφέρθηκε στη Δέσποινα Βα...
23:29 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Αντώνης Καφετζόπουλος: «Έχουμε ένα ιστορικό κατάθλιψης στην οικογένεια που πιθανότατα, έχει να κάνει με την κληρονομικότητα»

Ο Αντώνης Καφετζόπουλος, σε συνέντευξή του στο OPEN, μίλησε ανοιχτά για την απουσία του από τη...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς