Κιμ Καρντάσιαν: Τι είπε για τον πόλεμο στην Γάζα – Διαδηλώτρια διέκοψε ομιλία της

Μία διαδηλώτρια διέκοψε την συζήτηση στην οποία έπαιρνε μέρος η Κιμ Καρντάσιαν και άρχισε να φωνάζει το σύνθημα «Ελευθερώστε την Παλαιστίνη». Τότε η γνωστή τηλεπερσόνα αποφάσισε να τοποθετηθεί για τον πόλεμο στην Γάζα.

Η Κιμ Καρντάσιαν συμμετείχε σε επιχειρηματικό φεστιβάλ στο Αμβούργο της Γερμανίας. Μόλις ανέβηκε στην σκηνή ένας διαδηλωτής την διέκοψε και άρχισε να φωνάζει και να επαναλαμβάνει συνεχώς: «Ελευθερώστε την Παλαιστίνη».

Οι άνδρες της ασφάλειας οδήγησαν την διαδηλώτρια έξω από τον χώρο του φεστιβάλ. Ο διοργανωτής ζήτησε συγγνώμη από την Κιμ Καρντάσιαν για το επεισόδιο. Τότε εκείνη απάντησε: «Δεν πειράζει. Ελευθερώστε τους πάντες».

Η 43χρονη influencer φέρεται να είπε αργότερα: «Συμπάσχω με τον λαό του Ισραήλ και με εκείνους στην Παλαιστίνη. Συμπάσχω με όλους. Το μόνο που θέλουμε είναι να αισθάνονται όλοι ασφαλείς και ελεύθεροι».

«Νιώστε ασφαλείς. Και να είστε καλοί άνθρωποι και να φέρεστε με τον ίδιο σεβασμό που θέλετε να σας φέρονται. Είναι σίγουρα τρομακτικοί καιροί», φέρεται να σχολίασε η Καρντάσιαν.

During #KimKardashian‘s speech at #OMR24 in Hamburg, a livestream interruption occurred due to a protester shouting for Palestine’s freedom and was escorted out by security. @KimKardashian @officially_omr pic.twitter.com/TAUx1zbokA

— PKœ (@p_kiloalpha) May 7, 2024