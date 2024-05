Αμήχανη η Κιμ Καρντάσιαν: Την γιούχαρε το κοινό – Δείτε βίντεο

Η Κιμ Καρντάσιαν μπορεί να έχει φανατικούς θαυμαστές, αλλά έχει και φανατικούς επικριτές. Με την δεύτερη κατηγορία φαίνεται πως ήρθε αντιμέτωπη κατά την διάρκεια της εκπομπής «The Roast of Tom Brady», στην οποία ήταν καλεσμένη.

Το σόου προβλήθηκε στο πλαίσιο του φεστιβάλ «Netflix is a Joke», με παρουσιαστή τον κωμικό ηθοποιό Κέβιν Χαρτ και σε αυτό ουσιαστικά διάφοροι διάσημοι καλεσμένοι έκαναν αστεία για τον πρώην αθλητή του NFL, Τομ Μπρέιντι.

Όταν ήρθε η σειρά της Κιμ Καρντάσιαν να ανέβει στην σκηνή, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καλά καθώς το κοινό την αποδοκίμασε έντονα.

«Ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι κοροϊδεύουν το ύψος σου…», πρόλαβε να πει μόνο η σταρ του ριάλιτι, πριν πέσει θύμα του γιουχαρίσματος. Ο Κέβιν Χαρτ έσπευσε να παρέμβει, ενώ η Καρντάσιαν ακούστηκε να λέει: «Εντάξει, εντάξει, εντάξει».

Τελικά το κοινό ηρέμησε, αφήνοντάς την να συνεχίσει τον μονόλογό της.

They’re booing Kim Kardashian pic.twitter.com/bJyHRUAaNY

— CJ Fogler account may or may not be notable (@cjzero) May 6, 2024