Κατερίνα Καινούργιου: Η συγκίνηση στην έναρξη της εκπομπής – «Έχω πλημμυρίσει με υπέροχες ευχές»

Οι συνεργάτες της, με αφορμή τη γιορτή της, της χάρισαν εντυπωσιακές ανθοδέσμες, με την Κατερίνα Καινούργιου να τους ευχαριστεί συγκινημένη στον αέρα της εκπομπής της.

«Πόσο ωραία πράγματα έχετε ετοιμάσει εδώ ρε παιδιά; Σας ευχαριστώ πολύ, με συγκινήσατε. Χρόνια πολλά σε όλες τις Κατερίνες που γιορτάζουν και χρόνια πολλά και στη γιαγιά μου. Το λέω και συγκινούμαι, “χρόνια πολλά γιαγιάκα μου”. Θα με ρωτήσετε γιατί συγκινούμαι, αλλά αυτά θα τα πούμε μετά. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή έχω πλημμυρίσει με υπέροχες ευχές. Μακάρι την αγάπη που μου δίνετε να μπορούσα να την ανταποδώσω. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου», είπε η Κατερίνα Καινούργιου.