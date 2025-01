Κάι Τραμπ: Η εκθαμβωτική παρουσία της εγγονής του 47ου προέδρου των ΗΠΑ – Τα φορέματα που επέλεξε για τις εκδηλώσεις της ορκωμοσίας

Καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναλάμβανε την εξουσία για δεύτερη φορά, η 17χρονη Κάι Τραμπ κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις στον χορό της ορκωμοσίας, φορώντας ένα εκθαμβωτικό φόρεμα της Σέρι Χιλ που τράβηξε τα βλέμματα όλων.

Η 17χρονη Κάι έλαμπε, φορώντας ένα φόρεμα με κεντημένα στρας και ψηλό σκίσιμο, το οποίο παρουσίασε στο Instagram το βράδυ της Δευτέρας. «Έτοιμη για τον χορό της ορκωμοσίας», έγραψε η influencer στη λεζάντα ενός βίντεο όπου μιλάει και δείχνει το φόρεμά της.

Έκανε tag επίσης και τη σχεδιάστρια μόδας Σέρι Χιλ.

Η Κάι αποκάλυψε στο YouTube τη Δευτέρα ότι η Αμερικανίδα σχεδιάστρια της είχε στείλει τρία εκθαμβωτικά φορέματα για να φορέσει κατά τη διάρκεια των δύο ημερών των προγραμματισμένων εκδηλώσεων της ορκωμοσίας – ένα κόκκινο, ένα ασημί και ένα μπλε.

Το βράδυ της Κυριακής, φόρεσε το strapless μπλε φόρεμα για το δείπνο, μαζί με τα αγαπημένα της ασημένια παπούτσια Badgley Mischka. «Τα 200 δολαρίων παπούτσια της Κάι που όλοι τους αρέσουν να σχολιάζουν», αστειεύτηκε η ίδια.

Επίσης, μίλησε στο κοινό της στο YouTube για το γεγονός ότι ενώ ποτέ πριν δεν είχε φορέσει τα ρούχα της Σέρι Χιλ, είχε ακούσει για τα σχέδιά της και πως είναι «πολύ καλή σχεδιάστρια».

«Ευχαριστώ πολύ που μου έστειλες αυτά τα υπέροχα φορέματα, Σέρι. Είναι εκπληκτικά», δήλωσε η Κάι.

Η πρώτη εβδομάδα μόδας της Σέρι Χιλ πραγματοποιήθηκε στο Trump Tower το 2011, όπου η Κένταλ Τζένερ έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα.

Η Κάι Τραμπ, φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι, έδωσε στους ακολούθους της μια αποκλειστική ματιά στα παρασκήνια της προετοιμασίας της για το δείπνο της Κυριακής, λέγοντας πώς εκείνη και η μακιγιέρ Τζέσικα Λίντσεϊ Πάρκερ δημιούργησαν τη «απαλή λάμψη» της.

Η θεία της, Ιβάνκα Τραμπ, παρακολούθησε το δείπνο φορώντας ένα εκθαμβωτικό φόρεμα Oscar de la Renta κεντημένο με κρύσταλλα και μαργαρίτες.



Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια, φόρεσε μια μαύρη φούστα με στρας Carolina Herrera με κάπα Saint Laurent και λευκό πουκάμισο Dolce & Gabbana.

President Trump is joined by our First Lady as he delivers remarks at the Candle Light Dinner on Inauguration Eve! They look spectacular!!! Such class!!! pic.twitter.com/zdCwoWIPch

— Nikki Stanzione (@NikkiStanzione) January 20, 2025