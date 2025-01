Μπάρον Τραμπ: Γιατί η παρουσία του προκάλεσε αίσθηση στο Καπιτώλιο – «Κοιτάξτε τον μελλοντικό μας Πρόεδρο»

Ο μικρότερος γιος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Μπάρον, ήταν αδύνατο να περάσει απαρατήρητος στην τελετή ορκωμοσίας του πατέρα του στο Καπιτώλιο, καθώς με την εμφάνισή του τράβηξε την προσοχή.

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο δείχνει τον γιο του Τραμπ, ύψους 2 μέτρων, τοποθετημένο σχεδόν ακριβώς πίσω από το προεδρικό βήμα, να εμφανίζεται ατάραχος και συγκρατημένος, φορώντας ένα σκούρο κοστούμι με σήμα της αμερικανικής σημαίας στο πέτο.

Στο βίντεο, ο 18χρονος Μπάρον παρατηρεί το πλήθος, προσφέροντας ένα ευγενικό χαμόγελο και ένα νεύμα, με το άγαλμα του Ulysses S. Grant πίσω του, 18ου προέδρου των ΗΠΑ, να προσδίδει βαρύτητα στη σκηνή.

Barron Trump standing behind the President’s podium



Η εικόνα αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη από τους θαυμαστές του στο διαδίκτυο, οι οποίοι υποστήριξαν ότι το στιγμιότυπο αυτό φανερώνει μια πιθανή ματιά στο μέλλον, αν και ο Μπάρον δεν θα είναι σε ηλικία να διεκδικήσει την προεδρία για ακόμη 17 χρόνια.

«Ήδη φαίνεται έτοιμος», σχολίασε ένας χρήστης του X.

«Θα είναι πρόεδρος στο μέλλον, αυτό είναι εγγυημένο. Ήδη το αποδεικνύει», έγραψε άλλος.

«Κοιτάξτε τον μελλοντικό μας Πρόεδρο – Ο Μπάρον είναι ισχυρός. Πηγαίνει μπροστά», ανέφερε ένας τρίτος χρήστης.

Barron Trump not enjoying having to stand next to the world’s biggest twat pic.twitter.com/j40nwFtHmu

— dave ❄️ 🥕 🧻 (@mrdavemacleod) January 20, 2025