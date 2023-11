Η Mariah Carey «ξεπάγωσε» και κήρυξε την έναρξη της περιόδου των Χριστουγέννων

«Ήρθε η ώρα» έγραψε η «βασίλισσα των Χριστουγέννων», Mariah Carey, σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κηρύσσοντας «επίσημα» την έναρξη της περιόδου των Χριστουγέννων.

Σε βίντεο που ανέβασε η δημοφιλής τραγουδίστρια στα κοινωνικά δίκτυα φαίνεται η ίδια να είναι εγκλωβισμένη σε ένα μεγάλο κομμάτι πάγου μέσα σε ένα θησαυροφυλάκιο. Όταν «εκπνέει» και το τελευταίο λεπτό της 31ης Οκτωβρίου και ξεκινούν να κυλούν τα πρώτα δευτερόλεπτα του Νοεμβρίου, άνθρωποι ντυμένοι με στολές – σύμβολα του Halloween λιώνουν με θερμαντικές συσκευές τον πάγο που κρατά αιχμάλωτη τη ντίβα των Χριστουγέννων. Το τελευταίο στρώμα πάγου που έχει απομείνει θα ραγίσει από την φωνή της Mariah Carey η οποία φωνάζει «It’s time».

Η Mariah Carrey ελεύθερη πια να απολαύσει αλλά και να κατακτήσει για άλλη μια χρονιά την πιο υπέροχη εποχή του χρόνου ξεκινά να τραγουδά τον χριστουγεννιάτικο ύμνο «All I Want For Christmas Is You».

Το «All I Want For Christmas Is You» περιέχεται στο άλμπουμ «Merry Christmas» που κυκλοφόρησε από την Columbia Records την 1η Νοεμβρίου 1994 και έγινε το χριστουγεννιάτικο άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών στις ΗΠΑ, πουλώντας περισσότερα από 15 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Σύμφωνα με το Celebrity Net Worth, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, στιχουργός και ηθοποιός λαμβάνει κάθε Δεκέμβριο περίπου 599.000 -998.000 δολάρια μόνο από το «All I Want For Christmas Is You».