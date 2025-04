Η κόρη του Τομ Χανκς αποκαλύπτει λεπτομέρειες για την παιδική της ηλικία – «Χρόνια γεμάτα σύγχυση, βία και στέρηση»

Η Ε.Α. Χανκς, κόρη του Τομ Χανκς και της Σούζαν Ντίλινγχαμ, παρουσιάζει άγνωστες πτυχές της παιδικής της ηλικίας στο νέο της βιβλίο, περιγράφοντας περιστατικά που σχετίζονται με τη μητέρα της και την οικογενειακή τους ζωή.

Το βιβλίο «The 10: A Memoir of Family and the Open Road», που θα κυκλοφορήσει στις 8 Απριλίου, καταγράφει ένα οδικό ταξίδι από το Λος Άντζελες στη Φλόριντα με ένα όχημα, συνδυάζοντας προσωπικές αναμνήσεις και σκέψεις γύρω από τη θλίψη, την οικογένεια και την επιβίωση.

Η Ελίζαμπεθ Αν, γνωστή πλέον ως Ε.Α. Χανκς, περιγράφει στο βιβλίο της πώς το ταξίδι που έκανε το 2019 στον διαπολιτειακό αυτοκινητόδρομο 10 –από το Λος Άντζελες έως την Παλάτκα της Φλόριντα, όπου έζησε η μητέρα της– ήταν μια προσπάθεια να κατανοήσει τη δύσκολη ζωή της εκλιπούσας μητέρας της, Σούζαν Ντίλινγχαμ, γνωστής στην αρχή της καριέρας της με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Σαμάνθα Λιούις.

Η Ντίλινγχαμ πέθανε από καρκίνο του πνεύμονα το 2002, σε ηλικία 49 ετών.

Όπως γράφει η Ε.Α. Χανκς στο βιβλίο: «Είμαι παιδί από τον πρώτο (όχι διάσημο) γάμο. Οι μοναδικές μου αναμνήσεις από τους γονείς μου να βρίσκονται στο ίδιο μέρος την ίδια στιγμή είναι στην αποφοίτηση του Κόλιν από το λύκειο, και μετά στη δική μου αποφοίτηση από το λύκειο. Έχω μία φωτογραφία που στέκομαι ανάμεσα στους γονείς μου. Σ’ αυτήν, η καλή περούκα της μητέρας μου είναι λίγο λοξή».

Μετά τον χωρισμό των γονιών της το 1985, η Ντίλινγχαμ πήρε την Ε.Α. και τον μεγαλύτερο αδερφό της, Κόλιν Χανκς, και μετακόμισαν στο Σακραμέντο, εκεί όπου είχε γνωρίσει τον Τομ Χανκς κατά τη διάρκεια των φοιτητικών τους χρόνων στο θέατρο.

Η Ε.Α. σημειώνει: «Έχω λίγες αναμνήσεις από τα πρώτα χρόνια στο Λος Άντζελες», ενώ προσθέτει ότι μετά το διαζύγιο των γονιών της το 1987, η ίδια και ο Κόλιν επισκέπτονταν τον πατέρα τους, τη σύζυγό του Ρίτα Γουίλσον και τους ετεροθαλείς αδερφούς τους, Τσετ και Τρούμαν, «τα Σαββατοκύριακα και το καλοκαίρι».

Από την ηλικία των 5 έως και τα 14 της, όπως αναφέρει στο βιβλίο, ήταν «ένα κορίτσι του Σακραμέντο» και βίωσε «χρόνια γεμάτα σύγχυση, βία, στέρηση», αλλά και «αγάπη». Όπως θυμάται: «Ζούσα σε ένα λευκό σπίτι με κίονες, μια αυλή με πισίνα και ένα υπνοδωμάτιο με φωτογραφίες από άλογα κολλημένες σε κάθε τοίχο».

Ωστόσο, τα πράγματα επιδεινώθηκαν με την πάροδο του χρόνου.

Η ίδια γράφει: «Η αυλή γέμισε τόσο πολύ με σκατά σκύλων που δεν μπορούσες να περπατήσεις εκεί» και «το σπίτι βρωμοκοπούσε καπνό».

«Το ψυγείο ήταν άδειο ή γεμάτο ληγμένα τρόφιμα πιο συχνά παρά γεμάτο, και η μητέρα μου περνούσε όλο και περισσότερο χρόνο στο μεγάλο της κρεβάτι, ξεφυλλίζοντας τη Βίβλο», συμπληρώνει.



Και σε ένα σημείο, η κακοποίηση δεν ήταν μόνο συναισθηματική. «Ένα βράδυ, η συναισθηματική της βία έγινε σωματική βία και, έπειτα από αυτό, μετακόμισα στο Λος Άντζελες, ακριβώς στη μέση της Β΄ Γυμνασίου».

Από εκείνο το σημείο, όπως περιγράφει, «η επιμέλεια ουσιαστικά αντιστράφηκε».

Η ίδια και ο αδερφός της Κόλιν μετακόμισαν στο Λος Άντζελες και επισκέπτονταν το Σακραμέντο μόνο τα Σαββατοκύριακα και το καλοκαίρι.

Η απόφαση για το ταξίδι του 2019 είχε βαθύτερες ρίζες, εμπνευσμένη από ένα παλιότερο ταξίδι με τη μητέρα της στη συγκεκριμένη διαδρομή. «Όταν ήμουν 14, η μητέρα μου κι εγώ οδηγήσαμε σε όλη την Αμερική κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου 10 προς τη Φλόριντα, σε ένα Winnebago που πατούσε στο οδόστρωμα με έναν ρυθμό κυματιστό, σχεδόν ναυτικό», έγραψε.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας της χρονιάς στο λύκειο, δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από τη μητέρα της. «Με πήρε για να μου πει ότι πέθαινε».

Η Ντίλινγχαμ και ο Χανκς παντρεύτηκαν το 1978, έναν χρόνο μετά τη γέννηση του Κόλιν, και χώρισαν το 1985. Το διαζύγιο ολοκληρώθηκε το 1987. Η μητέρα δύο παιδιών δεν ξαναπαντρεύτηκε ποτέ, ενώ ο Τομ Χανκς παντρεύτηκε τη Ρίτα Γουίλσον το 1988.

