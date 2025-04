Τομ Κρουζ: Αποχαιρέτησε δημόσια τον Βαλ Κίλμερ με έναν συγκινητικό φόρο τιμής – «Εύχομαι να είσαι καλά στο επόμενο ταξίδι σου»

Ο θάνατος του Βαλ Κίλμερ, σε ηλικία 65 ετών, την Τρίτη στο Λος Άντζελες, σκόρπισε θλίψη σε ολόκληρο το Χόλιγουντ, με πολλούς σταρ του σινεμά να τον τιμούν με θερμά λόγια και δημόσιες εκδηλώσεις αγάπης και σεβασμού. Ανάμεσά τους και ο Τομ Κρουζ.

Ο πρωταγωνιστής των ταινιών «Ton Gun» και «Mission Impossible» τον αποχαιρέτησε συγκινημένος κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του στο CinemaCon, στο Caesars Palace του Λας Βέγκας, όπου παρευρέθηκε για την προώθηση της επερχόμενης ταινίας «Mission: Impossible – The Final Reckoning».

«Θα ήθελα να τιμήσω έναν πολύ αγαπημένο μου φίλο, τον Βαλ Κίλμερ, για λίγο», είπε ο Τομ Κρουζ, σύμφωνα με το ABC News.

Tom Cruise honored the late Val Kilmer with a moment of silence on the CinemaCon stage, recognizing his legacy and films, including Top Gun.

“Thank you Val, I wish you well on your next journey” pic.twitter.com/F4nYxSJpWR

— cinesthetic. (@TheCinesthetic) April 3, 2025