Γιώργος Γιαννόπουλος: Πάντα έχω σχέση – Ψάχνω αγάπη και χιούμορ

Σύνοψη από το

  • Ο Γιώργος Γιαννόπουλος, καλεσμένος στην εκπομπή «Happy Day», μίλησε για την προσωπική του ζωή, αποκαλύπτοντας ότι «πάντα έχω σχέση» και πως ψάχνει αγάπη και χιούμορ.
  • Ο ηθοποιός τόνισε ότι δεν μπορεί με άνθρωπο που δεν έχει χιούμορ, ενώ χαρακτήρισε την αγάπη ως «μεγάλη αγκαλιά».
  • Εμφανώς συγκινημένος, ο Γιαννόπουλος αναφέρθηκε στην απώλεια του Αλμπέρτο Εσκενάζυ, τονίζοντας ότι «η αγάπη είναι τζάμπα, μην είμαστε τσιγκούνηδες με τη χαρά και την αγάπη».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

lifestyle

Γιώργος Γιαννόπουλος

Προσκεκλημένος στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, «Happy Day» ήταν ο Γιώργος Γιαννόπουλος και μεταξύ άλλων μίλησε και για την προσωπική ζωή του και τις σχέσεις του.

Ο ηθοποιός είπε ότι «πάντα έχω σχέση. Δεν οριοθετώ, απλώς και μόνο κάθονται άλλου τύπου, όχι στη δουλειά, όχι στο επάγγελμα. Το πρώτο που ψάχνω είναι αγάπη και να έχει χιούμορ. Δεν μπορώ με άνθρωπο που δεν έχει χιούμορ. Και η αγάπη να είναι μεγάλη αγκαλιά».

Παράλληλα, εμφανώς συγκινημένος, αναφέρθηκε στην απώλεια του Αλμπέρτο Εσκενάζυ. «Είμαι και συγκινημένος, γιατί μέσα στα χαρούμενα έχουμε και τις συγκινήσεις. Χθες έγινε η κηδεία του Αλμπέρτο Εσκενάζυ. Μου είπε “πρώτη φορά παίρνω ζεστή αγκαλιά από έναν άνθρωπο του θεάτρου”. Να την δείχνουμε την αγάπη. Η αγάπη είναι τζάμπα, μην είμαστε τσιγκούνηδες με τη χαρά και την αγάπη. Αυτό που με θυμώνει είναι το δήθεν. Ρε μάγκα, χαλάρωσε λίγο. Μην έχεις έπαρση. Ο καθένας το δικό του μεγάλο το έχει αλλού», είπε.

Δείτε το βίντεο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τάξη στις ιατρικές διαφημίσεις για την προστασία των πολιτών βάζει ο ΙΣΑ

Μακροζωία: Τι παίζει πιο σημαντικό ρόλο ακόμα και από την διατροφή και την άσκηση, σύμφωνα με μελέτη

ΕΥΔΑΠ: Οδηγός για τις αλλαγές στα τιμολόγια του νερού – 17 ερωτήσεις και απαντήσεις

e-ΕΦΚΑ: Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής για τις ΑΠΔ – Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
12:36 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Γιώργος Μαζωνάκης: «Φοβόταν, θεώρησα ότι έπρεπε να τον προστατεύσω» – Τι λέει η τραγουδίστρια, Νωαίνα για τον Στέφανο Παπαδόπουλο

Σπάει τη σιωπή της η τραγουδίστρια που εμφανιζόταν μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον Στέφανο...
12:12 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Αλεξάνδρα Νίκα για Κωνσταντίνο Αργυρό: «Τον συμβουλεύομαι για όλα» – Πώς θα περάσουν τις γιορτές

Δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες έκανε η Αλεξάνδρα Νίκα κατά την παρουσίαση της νέας συλλογής...
10:51 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη αντίδραση της οικογένειάς του μετά τη μήνυση του Στέφανου Παπαδόπουλου

Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται στο επίκεντρο μετά τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο τραγουδ...
10:10 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Ελένη Χατζίδου: «Έχω δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση, δεν ήμουν αρκετά γενναία για να το καταγγείλω» – Η αποκάλυψη που σόκαρε τους συνεργάτες της

Σε μια αποκάλυψη σοκ προχώρησε στον αέρα της εκπομπής «Breakfast@STAR» η Ελένη Χατζίδου. Όπως ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα