Γιώργος Γιαννόπουλος: Πάντα έχω σχέση – Ψάχνω αγάπη και χιούμορ

Προσκεκλημένος στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, «Happy Day» ήταν ο Γιώργος Γιαννόπουλος και μεταξύ άλλων μίλησε και για την προσωπική ζωή του και τις σχέσεις του.

Ο ηθοποιός είπε ότι «πάντα έχω σχέση. Δεν οριοθετώ, απλώς και μόνο κάθονται άλλου τύπου, όχι στη δουλειά, όχι στο επάγγελμα. Το πρώτο που ψάχνω είναι αγάπη και να έχει χιούμορ. Δεν μπορώ με άνθρωπο που δεν έχει χιούμορ. Και η αγάπη να είναι μεγάλη αγκαλιά».

Παράλληλα, εμφανώς συγκινημένος, αναφέρθηκε στην απώλεια του Αλμπέρτο Εσκενάζυ. «Είμαι και συγκινημένος, γιατί μέσα στα χαρούμενα έχουμε και τις συγκινήσεις. Χθες έγινε η κηδεία του Αλμπέρτο Εσκενάζυ. Μου είπε “πρώτη φορά παίρνω ζεστή αγκαλιά από έναν άνθρωπο του θεάτρου”. Να την δείχνουμε την αγάπη. Η αγάπη είναι τζάμπα, μην είμαστε τσιγκούνηδες με τη χαρά και την αγάπη. Αυτό που με θυμώνει είναι το δήθεν. Ρε μάγκα, χαλάρωσε λίγο. Μην έχεις έπαρση. Ο καθένας το δικό του μεγάλο το έχει αλλού», είπε.

Δείτε το βίντεο: