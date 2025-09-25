Γιάννης Μόρτζος: «Ένας χρόνος χωρίς εσένα είναι χρόνος χωρίς ζωή» – Συγκινεί η χήρα του ηθοποιού

Σαν σήμερα, το 2024, ο Γιάννης Μόρτζος άφησε την τελευταία του πνοή βυθίζοντας στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο. Τον μεγαλύτερο πόνο όμως έμελλε να βιώσει και να συνεχίσει, βεβαίως, να βιώνει μέχρι σήμερα η αγαπημένη σύζυγος του αείμνηστου καλλιτέχνη.

Γιάννης Μόρτζος: Συγκλονίζει η Γιούλη Ζήκου – «Δεν μου αρέσει η ζωή μου χωρίς εκείνον»

Ο λόγος για την Γιούλη Ζήκου, η οποία και εξακολουθεί να ανεβαίνει καθημερινά τον δικό της Γολγοθά δίχως τον επί χρόνια σύντροφο και συνοδοιπόρο της ζωής της.

Μέσα από τα social media, μάλιστα, η χήρα του αείμνηστου ηθοποιού και σκηνοθέτη θέλησε να μοιραστεί με φειδώ το βάρος της απώλειας που σηκώνει με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Έτσι, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, η Γιούλη Ζήκου επέλεξε να δημοσιεύσει το απόγευμα της Πέμπτης μια εικόνας στην οποία και ο Γιάννης Μόρτζος βρισκόταν επί σκηνής.

«1940 – 2024» αναγράφεται στην εικόνα με την χήρα του καλλιτέχνη να εξομολογείται στη λεζάντα πως «ένας χρόνος χωρίς εσένα είναι χρόνος χωρίς ζωή».

