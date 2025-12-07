Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η τρυφερή ανάρτηση της συζύγου του για τα γενέθλιά του

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκλεισε τα 31 του χρόνια χθες, 6 Δεκεμβρίου, και η σύζυγός του, Mariah Riddlesprigger, του ευχήθηκε δημόσια για τα γενέθλιά του με τον πιο τρυφερό τρόπο.

Η σύζυγος του σταρ του NBA ανέβασε μία φωτογραφία στην οποία ποζάρουν αγκαλιασμένοι για να βγάλουν selfie και έγραψε: «Χρόνια πολλά αγάπη μου».

Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2024 στην Ελλάδα σε μία πολύ κλειστή τελετή και έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά, τον 5χρονο Liam, τον 4 ετών Maverick, τη 2χρονη Eva και τη βενιαμίν της οικογένειάς τους, τη μόλις 7 μηνών Aria.