Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η τρυφερή ανάρτηση της συζύγου του για τα γενέθλιά του

Σύνοψη από το

  • Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γιόρτασε τα 31α γενέθλιά του στις 6 Δεκεμβρίου.
  • Η σύζυγός του, Mariah Riddlesprigger, του ευχήθηκε δημόσια μέσω ανάρτησης, γράφοντας «Χρόνια πολλά αγάπη μου».
  • Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2024 στην Ελλάδα και έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Αντετοκούνμπο Μαράια

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκλεισε τα 31 του χρόνια χθες, 6 Δεκεμβρίου, και η σύζυγός του, Mariah Riddlesprigger, του ευχήθηκε δημόσια για τα γενέθλιά του με τον πιο τρυφερό τρόπο.

Η σύζυγος του σταρ του NBA ανέβασε μία φωτογραφία στην οποία ποζάρουν αγκαλιασμένοι για να βγάλουν selfie και έγραψε: «Χρόνια πολλά αγάπη μου».

Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2024 στην Ελλάδα σε μία πολύ κλειστή τελετή και έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά, τον 5χρονο Liam, τον 4 ετών Maverick, τη 2χρονη Eva και τη βενιαμίν της οικογένειάς τους, τη μόλις 7 μηνών Aria.

 

