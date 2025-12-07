Ναυάγιο νότια της Κρήτης: Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο μεταφέρθηκαν τα ξημερώματα οι σοροί των 18 θυμάτων – Φυλάσσονται σε ειδικό φορτηγό-ψυγείο

  • Σορός 17 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ενήλικοι και ανήλικοι, εντοπίστηκαν σε μισοβυθισμένη λέμβο νότια της Κρήτης, 36 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Οι σοροί μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και φυλάσσονται σε ειδικό φορτηγό-ψυγείο.
  • Δύο επιζώντες, ηλικίας 16 και 20 ετών, βρέθηκαν σε κακή κατάσταση με συμπτώματα υποθερμίας και ασιτίας και νοσηλεύονται στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Ιεράπετρας. Αναμένεται να δώσουν στοιχεία για τις συνθήκες του ναυαγίου.
  • Οι λιμενικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η λέμβος να ήταν μία από τις επτά που είχαν εντοπιστεί πρόσφατα να κινούνται προς την Κρήτη. Θα ακολουθήσουν νεκροψίες-νεκροτομές για την εξακρίβωση των αιτιών θανάτου.
Νέες πληροφορίες για το ναυάγιο που σημειώθηκε νότια της Κρήτης, όπου εντοπίστηκε μια μισοβυθισμένη φουσκωτή λέμβος, η οποία είχε σχεδόν ξεφουσκώσει και ήταν γεμάτη νερό. Πλοίο του Λιμενικού που προσέγγισε το σημείο βρήκε μέσα στη λέμβο 18 νεκρούς ανθρώπους, οι σοροί των οποίων φυλάσσονται πλέον σε ειδικό φορτηγό ψυγείο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Το «πλωτό φέρετρο» εντοπίστηκε 36 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας από τουρκικό σκάφος, το οποίο ενημέρωσε άμεσα το Ελληνικό Λιμενικό. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονταν ενήλικοι και ανήλικοι, ενώ δύο ακόμη άτομα βρέθηκαν ζωντανά, σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση, με συμπτώματα υποθερμίας και πιθανής ασιτίας. Παραμένει άγνωστο πόσες ημέρες είχαν παραμείνει στη θάλασσα.

Οι λιμενικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η λέμβος να ήταν μία από τις επτά βάρκες που είχαν εντοπιστεί το τελευταίο διάστημα να κινούνται προς την Κρήτη. Ωστόσο, στις υπόλοιπες περιπτώσεις οι επιβαίνοντες είχαν βρεθεί καλά στην υγεία τους.

Οι σοροί των 17 θυμάτων μεταφέρθηκαν τα ξημερώματα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπου φυλάσσονται σε ειδικό φορτηγό-ψυγείο λόγω έλλειψης χώρου στο νεκροτομείο.

Αναμένεται να ξεκινήσουν σταδιακά οι νεκροψίες – νεκροτομές, προκειμένου να εξακριβωθεί η ακριβή θανάτου για κάθε άτομο ξεχωριστά, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Οι δύο επιζώντες, ηλικίας 16 και 20 ετών, νοσηλεύονται στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Ιεράπετρας. Σύμφωνα με τις ιατρικές πληροφορίες, έχουν συνέλθει, βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση και επικοινωνούν με τους γιατρούς, ενώ αναμένεται να δώσουν σημαντικά στοιχεία για τις συνθήκες του ναυαγίου.

 

