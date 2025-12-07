Ψαράς εντόπισε καρχαρία Μάκο στη νότια Εύβοια – ΦΩΤΟ 

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Νότιας Εύβοιας η αλίευση ενός καρχαρία Μάκο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε πριν τέσσερις ημέρες, όταν έμπειρος ψαράς εντόπισε το μεγάλο αρπακτικό στα νερά μεταξύ της Ακτής Νηρέα και της ΑΓΕΤ — ένα σημείο που συχνά προτιμούν λουόμενοι και οικογένειες κατά τους θερινούς μήνες.

Ο ψαράς, όπως μεταδίδει το evima.gr, αντικρίζοντας τη χαρακτηριστική αιχμηρή ράχη και το στιβαρό σώμα του καρχαρία, αντιλήφθηκε αμέσως πως πρόκειται για Μακό, γνωστό για την εκρηκτική του ταχύτητα και την εξαιρετικά επιθετική συμπεριφορά του.

Η αλίευση του ζώου επιβεβαίωσε τις υποψίες του σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης και παράλληλα, σήμανε συναγερμό στους κατοίκους και στους επαγγελματίες της περιοχής, που κάνουν λόγο για ένα περιστατικό «ανησυχητικό και ασυνήθιστο» για την εποχή.