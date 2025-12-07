Ψαράς εντόπισε καρχαρία Μάκο στη νότια Εύβοια – ΦΩΤΟ 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ψαράς εντόπισε καρχαρία Μάκο στη νότια Εύβοια – ΦΩΤΟ 

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Νότιας Εύβοιας η αλίευση ενός καρχαρία Μάκο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε πριν τέσσερις ημέρες, όταν έμπειρος ψαράς εντόπισε το μεγάλο αρπακτικό στα νερά μεταξύ της Ακτής Νηρέα και της ΑΓΕΤ — ένα σημείο που συχνά προτιμούν λουόμενοι και οικογένειες κατά τους θερινούς μήνες.

Ο ψαράς, όπως μεταδίδει το evima.gr, αντικρίζοντας τη χαρακτηριστική αιχμηρή ράχη και το στιβαρό σώμα του καρχαρία, αντιλήφθηκε αμέσως πως πρόκειται για Μακό, γνωστό για την εκρηκτική του ταχύτητα και την εξαιρετικά επιθετική συμπεριφορά του.

Η αλίευση του ζώου επιβεβαίωσε τις υποψίες του σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης και παράλληλα, σήμανε συναγερμό στους κατοίκους και στους επαγγελματίες της περιοχής, που κάνουν λόγο για ένα περιστατικό «ανησυχητικό και ασυνήθιστο» για την εποχή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Διαβήτης: Πότε μπορεί η μειωμένη χοληστερίνη να αυξήσει τον κίνδυνο – Τι ρόλο παίζουν οι στατίνες

Αιωνόβιος Ιάπωνας σεφ αποκαλύπτει το «καλύτερο φάρμακο» για τη μακροζωία – Δεν είναι το σούσι

Έλληνες πολεοδόμοι: Ποιες είναι οι προτεραιότητες για τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό της χώρας

Στις κορυφαίες επιλογές των διεθνών επενδυτών και το 2026 η Ελλάδα

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
11:37 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες έκλεισαν τη γέφυρα του Ευήνου στην Αιτωλοακαρνανία – Δείτε βίντεο 

Δυναμικές είναι οι κινητοποιήσεις από αγρότες και κτηνοτρόφους σε Γαλατά και Ευηνοχώρι. Οι αγρ...
11:23 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Ναυάγιο νότια της Κρήτης: Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο μεταφέρθηκαν τα ξημερώματα οι σοροί των 18 θυμάτων – Φυλάσσονται σε ειδικό φορτηγό-ψυγείο

Νέες πληροφορίες για το ναυάγιο που σημειώθηκε νότια της Κρήτης, όπου εντοπίστηκε μια μισοβυθι...
10:55 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Βόλος: Σκάφος του Λιμενικού «καβάλησε» βράχια στην είσοδο του λιμανιού – ΦΩΤΟ

Αντιμέτωποι με μία εικόνα που τους άφησε με το στόμα ανοιχτό, βρέθηκαν το πρωί της Κυριακής 7 ...
10:45 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Ψηφιακός κόσμος και παγίδες: Στην κορυφή των κυβερνοεγκλημάτων οι διαδικτυακές απάτες – Πώς μπορούν να προστατευτούν οι πολίτες

Σε μια εποχή όπου ο ψηφιακός κόσμος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, οι κ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»