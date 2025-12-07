Αγρότες: Μπλόκο σήμερα στον ΒΟΑΚ – Στο αεροδρόμιο τη Δευτέρα οι κτηνοτρόφοι

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις αγρότες και κτηνοτρόφοι στα Χανιά, μετά την προ ημερών Γενική Συνέλευση που πραγματοποίησε η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων.

Έτσι σήμερα Κυριακή, θα γίνει τη διακοπή στην κυκλοφορία επί του ΒΟΑΚ, στο ύψος των Μεγάλων Χωραφιών, για μισή ώρα, μεταξύ 14:00-14:30, ενώ θα συσταθεί μπλόκο στο σημείο, που θα παραμείνει για τουλάχιστον 48 ώρες, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στη συνέλευση συμμετείχαν και εκπρόσωποι του κτηνοτροφικού συλλόγου και του συνδέσμου μελισσοκόμων, ενώ αποφασίστηκε παράλληλα, να στηριχθεί συνολικά από όλους τους παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα -ομοίως με το μπλόκο- και η κινητοποίηση των κτηνοτρόφων στο Αεροδρόμιο Χανίων, την ερχόμενη Δευτέρα.

Οι παραγωγοί διαμαρτύρονται μεταξύ άλλων για τη μηδενική χορήγηση αποζημιώσεων, ενισχύσεων και επιδοτήσεων, στη σκιά του σκανδάλου με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ δηλώνουν αποφασισμένοι για κινητοποιήσεις διαρκείας έως την εκπλήρωση των αιτημάτων τους με πράξεις, για ουσιαστική στήριξη της παραγωγής.

Η ακύρωση της συνάντησης επταμελούς αντιπροσωπείας της συντονιστικής επιτροπής των αγροτών Κρήτης με τον υπουργό Οικονομικών και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, που είχε προγραμματιστεί για την προηγούμενη Παρασκευή στο Μέγαρο Μαξίμου, η οποία θα γίνονταν παρουσία των βουλευτών και του Περιφερειάρχη, επιδείνωσε το ήδη αρνητικό κλίμα, έτσι από αύριο Δευτέρα, οι κινητοποιήσεις θα ενταθούν σε όλο το νησί.