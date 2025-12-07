Αγρότες: Μπλόκο σήμερα στον ΒΟΑΚ – Στο αεροδρόμιο τη Δευτέρα οι κτηνοτρόφοι

Σύνοψη από το

  • Σήμερα Κυριακή, αγρότες και κτηνοτρόφοι στα Χανιά προχωρούν σε διακοπή της κυκλοφορίας στον ΒΟΑΚ, στο ύψος των Μεγάλων Χωραφιών, για μισή ώρα, ενώ θα συσταθεί μπλόκο που θα παραμείνει για τουλάχιστον 48 ώρες.
  • Τη Δευτέρα, έχει αποφασιστεί κινητοποίηση των κτηνοτρόφων στο Αεροδρόμιο Χανίων, με τη στήριξη όλων των παραγωγών του πρωτογενούς τομέα.
  • Οι παραγωγοί διαμαρτύρονται για τη μηδενική χορήγηση αποζημιώσεων και επιδοτήσεων, στη σκιά του σκανδάλου με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνοντας αποφασισμένοι για κινητοποιήσεις διαρκείας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Αγρότες: Μπλόκο σήμερα στον ΒΟΑΚ – Στο αεροδρόμιο τη Δευτέρα οι κτηνοτρόφοι

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις αγρότες και κτηνοτρόφοι στα Χανιά, μετά την προ ημερών Γενική Συνέλευση που πραγματοποίησε η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων.

Έτσι σήμερα Κυριακή, θα γίνει τη διακοπή στην κυκλοφορία επί του ΒΟΑΚ, στο ύψος των Μεγάλων Χωραφιών, για μισή ώρα, μεταξύ 14:00-14:30, ενώ θα συσταθεί μπλόκο στο σημείο, που θα παραμείνει για τουλάχιστον 48 ώρες, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στη συνέλευση συμμετείχαν και εκπρόσωποι του κτηνοτροφικού συλλόγου και του συνδέσμου μελισσοκόμων, ενώ αποφασίστηκε παράλληλα, να στηριχθεί συνολικά από όλους τους παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα -ομοίως με το μπλόκο- και η κινητοποίηση των κτηνοτρόφων στο Αεροδρόμιο Χανίων, την ερχόμενη Δευτέρα.

Οι παραγωγοί διαμαρτύρονται μεταξύ άλλων για τη μηδενική χορήγηση αποζημιώσεων, ενισχύσεων και επιδοτήσεων, στη σκιά του σκανδάλου με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ δηλώνουν αποφασισμένοι για κινητοποιήσεις διαρκείας έως την εκπλήρωση των αιτημάτων τους με πράξεις, για ουσιαστική στήριξη της παραγωγής.

Η ακύρωση της συνάντησης επταμελούς αντιπροσωπείας της συντονιστικής επιτροπής των αγροτών Κρήτης με τον υπουργό Οικονομικών και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, που είχε προγραμματιστεί για την προηγούμενη Παρασκευή στο Μέγαρο Μαξίμου, η οποία θα γίνονταν παρουσία των βουλευτών και του Περιφερειάρχη, επιδείνωσε το ήδη αρνητικό κλίμα, έτσι από αύριο Δευτέρα, οι κινητοποιήσεις θα ενταθούν σε όλο το νησί.

11:37 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες έκλεισαν τη γέφυρα του Ευήνου στην Αιτωλοακαρνανία – Δείτε βίντεο 

Δυναμικές είναι οι κινητοποιήσεις από αγρότες και κτηνοτρόφους σε Γαλατά και Ευηνοχώρι. Οι αγρ...
11:23 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Ναυάγιο νότια της Κρήτης: Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο μεταφέρθηκαν τα ξημερώματα οι σοροί των 18 θυμάτων – Φυλάσσονται σε ειδικό φορτηγό-ψυγείο

Νέες πληροφορίες για το ναυάγιο που σημειώθηκε νότια της Κρήτης, όπου εντοπίστηκε μια μισοβυθι...
10:55 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Βόλος: Σκάφος του Λιμενικού «καβάλησε» βράχια στην είσοδο του λιμανιού – ΦΩΤΟ

Αντιμέτωποι με μία εικόνα που τους άφησε με το στόμα ανοιχτό, βρέθηκαν το πρωί της Κυριακής 7 ...
10:45 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Ψηφιακός κόσμος και παγίδες: Στην κορυφή των κυβερνοεγκλημάτων οι διαδικτυακές απάτες – Πώς μπορούν να προστατευτούν οι πολίτες

Σε μια εποχή όπου ο ψηφιακός κόσμος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, οι κ...
