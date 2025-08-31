Ευγενία Σαμαρά: Οι ευχές της Ζέτας Μακρυπούλια για τα γενέθλιά της

Η Ευγενία Σαμαρά είχε το Σάββατο (30/8) τα γενέθλιά της και δέχτηκε αμέτρητες ευχές από φίλους και συνεργάτες της.

Ανάμεσα στις ευχές που δέχθηκε η ηθοποιός για τα γενέθλιά της ήταν και της καλής της φίλης, Ζέτας Μακρυπούλια η οποία δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μια κοινή τους φωτογραφία από κάποιο ταξίδι τους και γράφοντας τις εξής ευχές:

«Χρόνια πολλά στο πιο πανέμορφο και δυναμικό κορίτσι του κόσμου! Στην φίλη μου που αγαπώ τόσο πολύ! Να ταξιδεύεις, να ονειρεύεσαι, να πραγματοποιείς, να ανακαλύπτεις, να είσαι υγιής, να έχεις χαρά και να λύσουμε κάποια στιγμή αυτό το θέμα με τις φωτό που έχουμε».