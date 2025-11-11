Ετεοκλής Παύλου: «Εγώ θυμάμαι το βίντεο το δικό μου, τη στιγμή που ξεψυχάω…»

Το 2013, ο Ετεοκλής Παύλου θα έρθει αντιμέτωπος με ένα περιστατικό που θα του αλλάξει την ζωή. Ο παρουσιαστής είχε πέσει θύμα πυροβολισμού έξω από ένα μαγαζί στο Παγκράτι, ενώ χρειάστηκε να ακρωτηριαστεί το πόδι του. Το πρωί της Τρίτης (11/10), με αφορμή την υπόθεση της Ιωάννας Τούνη, στη διάρκεια του «Breakfast@Star» ο οικοδεσπότης περιέγραψε τη στιγμή που παίχτηκε το βίντεο της επίθεσης που είχε δεχτεί, στη δίκη που είχε γίνει τότε.

«Έχω σοκαριστεί λίγο με αυτό το πράγμα, γιατί ξύπνησαν και μνήμες δικές μου. Παιδιά, δεν υπάρχει κάτι πιο δύσκολο να βιώσεις, από αυτό που βιώνει η Ιωάννα Τούνη. Θυμάμαι τον εαυτό μου, όταν ήμουν στο δικαστήριο, που είναι αναγκαστικό για το νόμο, για να παρθούν αποφάσεις, για να υπάρχουν τα τεκμήρια, αποδείξεις, να παιχτεί ξανά το βίντεο.

Εγώ θυμάμαι το βίντεο το δικό μου, τη στιγμή που ξεψυχάω, τη στιγμή που δέχομαι την επίθεση δολοφονίας, που είμαι στο δρόμο. Έβλεπα πώς έπεσα, πού ακούμπησε το κεφάλι μου, το πώς ήμουν», ανέφερε αρχικά ο Ετεοκλής Παύλου.

Ακόμα, ο παρουσιαστής εξομολογήθηκε πως: «Είναι στιγμές σοκαριστικές και είναι αυτό τώρα, ότι πρέπει να το ζήσεις ξανά αυτό και να ακούς ανθρώπους που επιχειρηματολογούν, ότι δεν έχεις δίκιο γι’ αυτό που βλέπεις.

Αυτό είναι το πιο σοκαριστικό, που εκείνη τη στιγμή τρέμουν τα χέρια σου. Θα πω τι έκανα εγώ, γιατί δεν ξέρω αν ισχύει για όλους τους ανθρώπους. Το βλέπεις, παγώνεις, σου έρχονται οι μνήμες, εγώ δάκρυσα και γύρισα το κεφάλι και έκλαψα κοιτώντας τη μάνα μου. Αυτή ήταν η αντίδρασή μου».

«Μετά σαν άμυνα, προσπάθησα να το αντιμετωπίσω σαν κάτι άλλο. Μετά όμως, φεύγοντας από το δικαστήριο, μου πήρε πάρα πολύ καιρό για να μπορέσω να διαχειριστώ ότι όλο αυτό το πράγμα το είδαμε, ας είναι αναγκαίο, 150-200 άνθρωποι και εγώ μαζί ξανά», πρόσθεσε.