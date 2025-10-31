Ελένη Καστάνη: «Έχω χάσει 18 κιλά τον τελευταίο χρόνο για λόγους υγείας»

Μία συνέντευξη από καρδιάς παραχώρησε η Ελένη Καστάνη τα μεσάνυχτα της Πέμπτης στο «Καλύτερα αργά» και στην Αθηναΐδα Νέγκα. Η έμπειρη ηθοποιός, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στα προβλήματα υγείας που είχε, αναγκάζοντάς την να προχωρήσει σε διατροφή.

«Συνολικά έχω χάσει 18 κιλά. Δεν το συνειδητοποιώ. Το έκανα για λόγους υγείας λόγω της ηλικίας έπρεπε να χάσω κάποια κιλά. Περπατούσα και κολυμπούσα στην Κρήτη που ήμουν για δύο μήνες. Τώρα μου έμεινε το περπάτημα στο Πεδίον του Άρεως», είπε αρχικά η Ελένη Καστάνη.

«Ακολουθώ τη διατροφή του γιατρού. Μου τα έλεγε χρόνια, αλλά εγώ δεν τα άκουγα. Χτύπησε καμπανάκι. Οι εξετάσεις μου δεν ήταν ποτέ καλές. Πάντα ήταν πολύ επιβαρυμένες. Ήμουν στα 92 κιλά, έπεσα κάτω από τα 80. Οι εξετάσεις μου πλέον είναι καλύτερες, έκοψα τα μισά χάπια».