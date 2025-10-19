Δημοσθένης Παπαδόπουλος: «Όταν έφυγα από την Ελλάδα μπορεί να άγγιζα την κατάθλιψη – Δεν με εξέφραζε τίποτα, δεν έπαιρνα χαρά»

Ο Δημοσθένης Παπαδόπουλος βρέθηκε το πρωί της Κυριακής στο πλατό της εκπομπής της ΕΡΤ, «Καλημέρα είπαμε;». Ο δημοφιλής ηθοποιός και σκηνοθέτης μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην απόφαση να ζήσει στη Γερμανία για κάποια χρόνια και στην βοήθεια που έλαβε μέσω της ψυχοθεραπείας για τις κρίσεις πανικού.

«Έφυγα από την Ελλάδα στην αρχή της κρίσης, το 2011, μπορεί να άγγιζα και μια μικρή καταθλιψούλα. Δηλαδή δεν με εξέφραζε τίποτα, δεν έπαιρνα χαρά, ένιωθα ότι δεν είχα μια πρόκληση για να με κινήσει. Και είπα “ωραία, κάνε κάτι γι’ αυτό”. Σκέφτηκα πως δεν είχα βγει ποτέ έξω, θα βγω και θα μείνω έξω» αποκάλυψε ο Δημοσθένης Παπαδόπουλος.

«Δεν είχα στο μυαλό μου ότι μπορεί να δουλέψω σαν ηθοποιός. Είπα μέσα μου “πας και βλέπεις πως θα εξελιχθούν τα πράγματα”. Πήγα και το έκανα. Ήθελα μια καινούργια πρόκληση για να με κινητοποιήσει. Οι πρώτες κρίσεις πανικού μού δημιουργήθηκαν πολύ νωρίς, 20 περίπου χρονών. Δεν έκανα τίποτα γι’ αυτό, αν και προσπάθησα να κάνω κάτι αλλά δεν μου βγήκε, δηλαδή να επισκεφθώ έναν ψυχολόγο. Το διαχειρίστηκα μόνος μου με πολλή, όμως δυσκολία. Χωρίς φάρμακα, χωρίς ψυχοθεραπεία, χωρίς τίποτα» πρόσθεσε.

«Όταν ήμουν στο Βερολίνο, σε ηλικία 42 ετών, θυμάμαι πως μέσα στο λεωφορείο μου ήρθε πάλι ένα κύμα και λέω μέσα μου “αυτή τη φορά δεν θα το αφήσεις έτσι, ξεκινάς να κάνεις κάτι γι’ αυτό”. Όντως το έψαξα, βρήκα έναν γιατρό για να κάνω ψυχοθεραπεία και την πλήρωνε η ασφάλεια μου, στη Γερμανία. Θεωρώ ότι τελικά καρμικά γι’ αυτό έφυγα στο Βερολίνο και για τίποτα άλλο» κατέληξε.