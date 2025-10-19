Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Δεν είμαι ικανοποιημένος με το να βρίσκομαι κάπου που δεν είμαστε ανταγωνιστικοί»

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Γιάννης Αντετοκούνμπο, «Giannis», Greek Freak
Φωτογραφία: Reuters

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τόνισε πως δεν επαναπαύεται σε όσα έχει ήδη πετύχει με τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς στο NBA και έχει την ίδια «δίψα» για να κερδίζει.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο:

«Από την πρώτη μέρα, ο στόχος μου είναι να είμαι στην ίδια ομάδα για 20+ χρόνια… Αλλά στο τέλος της ημέρας, το ανταγωνιστικό μου πνεύμα είναι πάνω από αυτό. Θέλω να κερδίζω.

Δεν είμαι ικανοποιημένος να βρίσκομαι στο comfort zone και να είμαι κάπου που δεν είμαστε ανταγωνιστικοί. Είναι εύκολο για εμένα να πω: “Είμαι εδώ 13 χρόνια, η πόλη με αγαπάει, νιώθω άνετα, μπορώ να οδηγήσω μέχρι το γήπεδο με κλειστά μάτια, ξέρω την κάθε στροφή μέχρι το γήπεδο, ξέρω πώς παίζουμε, ξέρω τους πάντες στο γήπεδο”. Αλλά αυτό είναι το comfort zone. Προσπαθώ να βγω από αυτό, γιατί έτσι τα πάω καλύτερα και πιέζω τον εαυτό μου να νιώθει άβολα. Δεν θέλω να είμαι στη ζώνη άνεσής μου».

πηγή: ertsports.gr

