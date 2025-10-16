Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η… επική αντίδραση του σε φάρσα με αράχνη – ΒΙΝΤΕΟ

ΝΒΑ δεν σημαίνει μόνο αγωνιστική δράση, αλλά και διάφορα ευρηματικά βίντεο με στιγμές των σούπερ σταρ των ομάδων. Αυτή τη φορά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έπεσε… θύμα μιας φάρσας που έκαναν οι άνθρωποι των Μπακς στους παίκτες της ομάδας, βάζοντάς τους να ανοίξουν ένα μικρό ξύλινο κουτάκι.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται ο Greek Freak να ανοίγει το κουτάκι και να… τινάζεται προς τον τοίχο τρομαγμένος όταν μέσα από αυτό βγαίνει μια ψεύτικη αράχνη.

Αντιθέτως, ο Θανάσης ήταν από τους πολύ ήρεμους, ενώ και κάποιοι άλλοι παίκτες των Μπακς δεν έδειξαν να ξαφνιάζονται ιδιαίτερα.

Με αφορμή το συγκεκριμένο βίντεο, οι χρήστες του διαδικτύου θυμήθηκαν και μια άλλη περίπτωση συνάντησης του ηγέτη των Μπακς με ζωύφιο, όταν η σύζυγός του Μαράια τον είχε φωνάξει επιγόντως για να σκοτώσει μια κατσαρίδα, χρησιμοποιώντας την σαγιονάρα του.