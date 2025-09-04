Δημήτρης Αποστόλου για την περιπέτεια υγείας του: «Ανθρώπους που χρειαζόμουν, μου γύρισαν την πλάτη»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Δημήτρης Αποστόλου
Φωτογραφία: Instagram/studio4_ert

Στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», ήταν καλεσμένος το απόγευμα της Πέμπτης (4/9) ο Δημήτρης Αποστόλου. Ο γνωστός σεναριογράφος μεταξύ άλλων μίλησε και για την σοβαρή εγχείρηση που έκανε μία εβδομάδα μετά το Πάσχα. Ο ίδιος δεν θέλησε να δώσει πολλές λεπτομέρειες για την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του, ωστόσο αναφέρθηκε στους ανθρώπους που ενώ γνώριζαν το τι περνάει, δεν του στάθηκαν.

Ο Δημήτρης Αποστόλου εξομολογήθηκε στη συνέντευξή του πως: «Έγινε μια πολύ σοβαρή εγχείρηση, μια εβδομάδα μετά το Πάσχα και αφορά εμένα. Δεν το μοιράζομαι, όταν κλείσουν οι κάμερες, ναι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο και εκεί μέτρησα πολλά και τον εαυτό μου, γιατί υπήρχε ακρωτηριασμός.

Μάλλον ήταν καλό που έγινε. Ήταν σαν να έφυγε ένα πράγμα που δεν χρειαζόταν πια να κουβαλάω. Έφυγε λοιπόν αυτό, η εγχείρηση πήγε καλά, το μετεγχειρητικό ήταν πάρα πολύ κακό. Έγραφα δηλαδή σχεδόν μία μέρα στις τρεις από τους πόνους. Ήμουν τάβλα».

«Είχα πολύ λίγους ανθρώπους δίπλα μου. Έναν βασικά και 1-2 ανθρώπους που ερχόντουσαν και φεύγανε. Ανθρώπους που χρειαζόμουν, μου γύρισαν την πλάτη, οπότε, ξέρεις, το κρατάω και αυτό!

Συμπαράσταση δεν ζητάω ποτέ, όχι επειδή είμαι μάγκας, επειδή δεν μ’ αρέσει να επιβαρύνω κανένα. Το έμαθαν πολλοί που αδιαφόρησαν και ήταν και τραυματικό, αποκαλυπτικό. Πέρασα τα διάφορα στάδια του πένθους, τώρα το αντιμετωπίζω “α και εσύ είσαι έτσι, οκ”. Έχει μπει στη ζωή μου το μεγάλο γράμμα πια και νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό του αλφαβήτου… Το «Χ»!», εξήγησε στη συνέχεια ο σεναριογράφος.

Επιπλέον, ο Δημήτρης Αποστόλου είπε ότι: «Τα παιδιά μου το γνώριζαν μέχρι ένα σημείο. Τους το είπα.

Από εκεί και πέρα τα πράγματα πήγαν δύσκολα. Απαγορεύτηκε η θάλασσα, το περπάτημα, ο ήλιος. Πήγα 15 Αυγούστου στο Καβούρι για να βάλω τα πόδια μου μέσα, για να νιώσω θάλασσα. Μου ήρθε από τον ήλιο τέτοια ζαλάδα… Θα τραβήξει αυτό. Εμένα με πήγε έτσι από την Τρίτη του Πάσχα, μάλλον μέχρι τον Γενάρη».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το Νο1 λάθος που κάνουν στη δουλειά και αποτυγχάνουν όσοι είναι εσωστρεφείς, σύμφωνα με ειδικό του Stanford

Θερμή υποδοχή στην Ειρήνη Αγαπηδάκη από υγειονομικούς στη Δράμα, διαμαρτυρίες στον υπουργό Υγείας

myEfka.Live.gov.gr: Νέες υπηρεσίες μέσω για φυσικά πρόσωπα

Goldman Sachs: Αυτά είναι τα πιθανά σενάρια για την τιμή του χρυσού

Το νέο ψηφιακό σημειωματάριο της Remarkable είναι μικρότερο από ένα τυπικό βιβλίο τσέπης

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:57 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Μαρία Παναγοπούλου: Η συγκινητική αποκάλυψη για το πρώτο της ραντεβού με τον Κώστα Χαρδαβέλλα – «Τα αυριανά σου γενέθλια…»

Η Μαρία Παναγοπούλου και ο Κώστας Χαρδαβέλλας έζησαν μαζί 32 χρόνια και τους χώρισε μόνο ο θάν...
22:48 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Μαρία Κωνσταντάκη: «Στο χωριό μας, όταν προσπαθούσαν να πιάσουν τα αγόρια τα πυροβολούσαν με αεροβόλο»

Καλεσμένη στην εκπομπή του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά ήταν το πρωί της Πέμπτης ...
21:53 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Άννα Θεοδωρίδη: Το χιουμοριστικό βίντεο με τον Light – «Και σινεμαδάκι και μπεργκεράκι…»

Γονείς για πρώτη φορά θα γίνουν σε λίγο καιρό η Άννα Θεοδωρίδη και ο Light, με την influencer ...
21:36 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Δημήτρης Αποστόλου για Ελένη Μενεγάκη: Είχε καταχαρεί που «πατήσαμε» πάνω της για τον ρόλο της Μαρίνας στους «Δύο Ξένους»

Οι «Δύο Ξένοι» είναι αναμφίβολα μία από τις πιο επιτυχημένες και αγαπητές από το κοινό σειρές ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος