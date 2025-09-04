Δημήτρης Αποστόλου για την περιπέτεια υγείας του: «Ανθρώπους που χρειαζόμουν, μου γύρισαν την πλάτη»

Στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», ήταν καλεσμένος το απόγευμα της Πέμπτης (4/9) ο Δημήτρης Αποστόλου. Ο γνωστός σεναριογράφος μεταξύ άλλων μίλησε και για την σοβαρή εγχείρηση που έκανε μία εβδομάδα μετά το Πάσχα. Ο ίδιος δεν θέλησε να δώσει πολλές λεπτομέρειες για την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του, ωστόσο αναφέρθηκε στους ανθρώπους που ενώ γνώριζαν το τι περνάει, δεν του στάθηκαν.

Ο Δημήτρης Αποστόλου εξομολογήθηκε στη συνέντευξή του πως: «Έγινε μια πολύ σοβαρή εγχείρηση, μια εβδομάδα μετά το Πάσχα και αφορά εμένα. Δεν το μοιράζομαι, όταν κλείσουν οι κάμερες, ναι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο και εκεί μέτρησα πολλά και τον εαυτό μου, γιατί υπήρχε ακρωτηριασμός.

Μάλλον ήταν καλό που έγινε. Ήταν σαν να έφυγε ένα πράγμα που δεν χρειαζόταν πια να κουβαλάω. Έφυγε λοιπόν αυτό, η εγχείρηση πήγε καλά, το μετεγχειρητικό ήταν πάρα πολύ κακό. Έγραφα δηλαδή σχεδόν μία μέρα στις τρεις από τους πόνους. Ήμουν τάβλα».

«Είχα πολύ λίγους ανθρώπους δίπλα μου. Έναν βασικά και 1-2 ανθρώπους που ερχόντουσαν και φεύγανε. Ανθρώπους που χρειαζόμουν, μου γύρισαν την πλάτη, οπότε, ξέρεις, το κρατάω και αυτό!

Συμπαράσταση δεν ζητάω ποτέ, όχι επειδή είμαι μάγκας, επειδή δεν μ’ αρέσει να επιβαρύνω κανένα. Το έμαθαν πολλοί που αδιαφόρησαν και ήταν και τραυματικό, αποκαλυπτικό. Πέρασα τα διάφορα στάδια του πένθους, τώρα το αντιμετωπίζω “α και εσύ είσαι έτσι, οκ”. Έχει μπει στη ζωή μου το μεγάλο γράμμα πια και νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό του αλφαβήτου… Το «Χ»!», εξήγησε στη συνέχεια ο σεναριογράφος.

Επιπλέον, ο Δημήτρης Αποστόλου είπε ότι: «Τα παιδιά μου το γνώριζαν μέχρι ένα σημείο. Τους το είπα.

Από εκεί και πέρα τα πράγματα πήγαν δύσκολα. Απαγορεύτηκε η θάλασσα, το περπάτημα, ο ήλιος. Πήγα 15 Αυγούστου στο Καβούρι για να βάλω τα πόδια μου μέσα, για να νιώσω θάλασσα. Μου ήρθε από τον ήλιο τέτοια ζαλάδα… Θα τραβήξει αυτό. Εμένα με πήγε έτσι από την Τρίτη του Πάσχα, μάλλον μέχρι τον Γενάρη».