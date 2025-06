Μπραντ Πιτ: Η στιγμή που αποφεύγει το φιλί της Ινές ντε Ραμόν στο κόκκινο χαλί

Στην παγκόσμια πρεμιέρα της νέας του ταινίας «F1» παρευρέθηκε ο Μπράντ Πιτ την Δευτέρα (16/6), στη Νέα Υόρκη. Τον χολιγουντιανό αστέρα συνόδευε η σύντροφός του Ινές ντε Ραμόν, με το ζευγάρι να ποζάρει χαμογελαστό στο κόκκινο χαλί.

Παρ’ ότι οι δυο τους φαίνεται να έχουν ταιριάξει απόλυτα, ένα βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας από την πρεμιέρα, έκανε πολλούς να αναρωτιούνται αν η σχέση τους περνάει κρίση.

Στο βίντεο που έχει κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βλέπουμε την προσπάθεια της Ραμόν να δώσει ένα γρήγορο φιλί στον Πιτ.

Ο ηθοποιός ενώ φαίνεται πως στην αρχή πάει να την αγκαλιάσει, στη συνέχεια αποφεύγει το φιλί της και στρέφει την προσοχή του σε μία άλλη γυναίκα, με την οποία αρχίζει να συζητάει.

yes 🤦‍♀️ @TMZ they look so stunning that he didn’t even want to kiss her again for the third time he ignores her again like she doesn’t belong with him like a total stranger it’s hilarious 😂 #InesDeRamonisasocialclimber #BradPittisaCoward #BradPittIsAnAbuser https://t.co/icb1txvGeZ pic.twitter.com/Pbkn6JSdjY

— Linahmrs (@Linahmrs29) June 18, 2025