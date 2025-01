Μπραντ Πιτ: 53χρονη έδωσε 850.000 δολάρια σε απατεώνα με ψεύτικο λογαριασμό στο όνομα του – Νόμιζε πως… είχαν σχέση

Μια 53χρονη Γαλλίδα αποκάλυψε στην εκπομπή «Seven to Eight» πώς εξαπατήθηκε από άτομο που χρησιμοποίησε ψεύτικο προφίλ του διάσημου ηθοποιού Μπραντ Πιτ. Ο δράστης κατάφερε να της αποσπάσει το αστρονομικό ποσό των 850.000 δολαρίων, εκμεταλλευόμενος την εμπιστοσύνη της.

Η ιστορία της γυναίκας προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τη συνέντευξή της να γίνεται viral, προτού αποσυρθεί από την πλατφόρμα του καναλιού λόγω cyberbullying.

Όπως περιγράφει η 53χρονη, όλα ξεκίνησαν με ένα προσωπικό μήνυμα στο Facebook, στο οποίο κάποιος υποδυόταν τη μητέρα του Μπραντ Πιτ. Μετά από έναν μήνα επικοινωνίας, εμφανίστηκε ένας άλλος «χρήστης», υποστηρίζοντας ότι είναι ο ίδιος ο ηθοποιός. Τα μηνύματα έγιναν πιο προσωπικά, με τον απατεώνα να της ζητά να αφήσει τον σύζυγό της και να τον παντρευτεί.

Ο ίδιος δεν δίστασε να ζητήσει χρηματική βοήθεια, ισχυριζόμενος ότι χρειάζεται χρήματα για θεραπείες στα νεφρά του. Για να γίνει πιο πειστικός, έστειλε ψεύτικες φωτογραφίες που φαινόταν να απεικονίζουν τον Μπραντ Πιτ σε νοσοκομειακό κρεβάτι.

«Στην αρχή είπα στον εαυτό μου ότι είναι ψέμα, ότι είναι γελοίο. Αλλά δεν είμαι εξοικειωμένη με τα social media και δεν καταλάβαινα τι ακριβώς συνέβαινε», δηλώνει η γυναίκα. Ωστόσο, λίγο αργότερα αντιλήφθηκε την απάτη, όταν είδε φωτογραφίες του πραγματικού Μπραντ Πιτ σε δημόσια εμφάνιση με τη σύντροφό του.

Brad Pitt fans, beware scammers: French woman lost $850,000 after she fell for fake messages and AI-generated photos of the ‘Moneyball’ actor. https://t.co/MwANoA6M0D

— Entertainment Weekly (@EW) January 15, 2025