Μπέσσυ Αργυράκη για Δημήτρη Κωνσταντάρα: «Ήσουν ο πρώτος άνθρωπος που με πίστεψες – Σ’ ευχαριστώ για όλα»

Με μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook αποχαιρέτησε τον Δημήτρη Κωνσταντάρα η Μπέσσυ Αργυράκη.

«Καλό σου ταξίδι αγαπημένε μου Δημήτρη, στη γειτονιά των Αγγέλων. Ήσουν ο πρώτος άνθρωπος που με πίστεψες, με στήριξες, με πήρες από το χέρι, παιδούλα τότε και με πηγές σε δισκογραφική, φεστιβάλ Θεσσαλονίκης» έγραψε στην ανάρτησή της η Μπέσσυ Αργυράκη.

«Συλλυπητήρια στην όμορφη οικογένεια σου και ιδίως στη Βίκυ σου που λάτρευες τόσο. Σ’ ευχαριστώ για όλα. Θα σε θυμάμαι πάντα με ευγνωμοσύνη. Αντίο» καταλήγει.