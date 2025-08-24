Ουκρανία: Επιστολή «στήριξης» του Τραμπ στον Ζελένσκι για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας – Ο Βανς ποντάρει στην «επιθετική διπλωματία» και δηλώνει «αισιόδοξος»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έστειλε επιστολή στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι με αφορμή την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, εκφράζοντας την υποστήριξή του στον αγώνα του ουκρανικού λαού, την ώρα που οι διπλωματικές διεργασίες για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν στάσιμες. Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, εμφανίστηκε «αισιόδοξος» ότι η «επιθετική διπλωματία» της Ουάσιγκτον μπορεί να αποδώσει καρπούς και να οδηγήσει σε μια συμφωνία που θα βάλει τέλος στη σύγκρουση.

Η επιστολή του Τραμπ, με αφορμή την εθνική επέτειο της Ουκρανίας, δημοσιοποιήθηκε από τον πρόεδρο Ζελένσκι μέσω της πλατφόρμας X, ενώ ο ίδιος απηύθυνε το δικό του μήνυμα στους πολίτες της χώρας.

Τραμπ: «Οι ΗΠΑ σέβονται τον αγώνα» του λαού της Ουκρανίας

«Ο ουκρανικός λαός έχει αδάμαστο πνεύμα και το θάρρος της χώρας σας εμπνέει πολλούς», ανέφερε ο Τραμπ. «Καθώς τιμάτε αυτή τη σημαντική ημέρα, να ξέρετε ότι οι ΗΠΑ σέβονται τον αγώνα σας, τιμούν τις θυσίες σας και πιστεύουν στο μέλλον σας ως ανεξάρτητο έθνος».

Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε ακόμη: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν μια διαπραγματευτική λύση που θα οδηγήσει σε μια βιώσιμη και διαρκή ειρήνη, τερματίζοντας την αιματοχυσία και διασφαλίζοντας την κυριαρχία και την αξιοπρέπεια της Ουκρανίας».

Dear @POTUS, thank you for your heartfelt congratulations on Ukraine’s Independence Day. We appreciate your kind words for the Ukrainian people, and we thank the United States for standing shoulder to shoulder with Ukraine in defending what is most valuable: independence,… pic.twitter.com/VmY9JvEvtA — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2025

Ζελένσκι: «Δεν θα χάσουμε» τον πόλεμο

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Τραμπ για το μήνυμά του, διαβεβαιώνοντας τους Ουκρανούς ότι η χώρα θα συνεχίσει να τιμά την ανεξαρτησία της και στο μέλλον.

«Δεν θα χάσουμε», τόνισε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, συμπληρώνοντας ότι «η χώρα θα γιορτάζει την Ημέρα της Ανεξαρτησίας ακόμη και έπειτα από εκατό χρόνια».

We are building a Ukraine strong and powerful enough to live in security and peace. So that here, on this square, on our Independence Square, beneath our flags, on our land, our children and grandchildren will celebrate Independence Day. In peace. In calm. With confidence in the… pic.twitter.com/wuGW5t7mbC — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2025



Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλαν επίσης κι άλλοι παγκόσμιοι ηγέτες, όπως ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, ο βασιλιάς Κάρολος και ο πάπας Λέων ΙΔ΄, την ώρα που οι συνομιλίες για ειρήνη έχουν παγώσει, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δείχνει αποφασισμένος να συνεχίσει τον πόλεμο.

Thank you for your support! https://t.co/NpL7O0dtsH — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2025

Βανς: Ουκρανία-Ρωσία «έχουν κάνει παραχωρήσεις» – Θα κερδίσει η «επιθετική διπλωματία»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να φέρει εις πέρας μια συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας, παρά τα εμπόδια που έχουν προκύψει μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Μιλώντας στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC News, ο Βανς υποστήριξε ότι οι δύο πλευρές έχουν ήδη κάνει παραχωρήσεις και τόνισε πως η «επιθετική διπλωματία» είναι η μόνη οδός για την επίτευξη ειρήνης.

«Πιστεύουμε ότι έχουμε ήδη δει σημαντικές παραχωρήσεις και από τις δύο πλευρές, μόνο τις τελευταίες εβδομάδες», ανέφερε ο Βανς.

Σχολιάζοντας την πρόσφατη ρωσική πυραυλική επίθεση σε αμερικανικό εργοστάσιο ηλεκτρονικών στη δυτική Ουκρανία, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό εργαζομένων, ο Βανς είπε: «Δεν μου αρέσει. Αλλά αυτός είναι πόλεμος, και για αυτό θέλουμε να σταματήσουμε τις δολοφονίες».

«Οι Ρώσοι έχουν κάνει πολλά πράγματα που δεν μας αρέσουν. Πολλοί άμαχοι έχουν σκοτωθεί. Τα έχουμε καταδικάσει όλα αυτά εξαρχής και, ειλικρινά, ο πρόεδρος Τραμπ έχει κάνει περισσότερα για να ασκήσει πίεση και οικονομικό μοχλό στους Ρώσους, σίγουρα περισσότερα από τον Τζο Μπάιντεν που επί 3,5 χρόνια δεν έκανε τίποτα άλλο πέρα από λόγια, χωρίς να φέρει καμία διακοπή των δολοφονιών. Οπότε με ρωτάτε για τι είμαι εξοργισμένος; Αυτό που με εξοργίζει είναι η συνέχιση του πολέμου».

Παρά τις ρωσικές επιθέσεις, ο Βανς δεν θεωρεί πως πρόκειται για ανυπέρβλητα εμπόδια στις διαπραγματεύσεις.

«Είτε θα πετύχουμε είτε θα πέσουμε σε τοίχο. Και αν πέσουμε σε τοίχο, θα συνεχίσουμε τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, θα συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση. Αυτή είναι η ενεργητική διπλωματία που θα κλείσει τον πόλεμο», τόνισε.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν είναι ικανοποιημένος με τα πλήγματα στη δυτική Ουκρανία, εκτιμώντας παράλληλα ότι μια συμφωνία ειρήνης θα μπορούσε να επιτευχθεί «σε δύο εβδομάδες».

«Νομίζω πως στις επόμενες δύο εβδομάδες θα μάθουμε προς ποια κατεύθυνση θα πάει», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Βανς, πάντως, δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως η Μόσχα «παίζει» απέναντι στον Τραμπ. «Νομίζω ότι οι Ρώσοι έκαναν σημαντικές παραχωρήσεις στον πρόεδρο Τραμπ για πρώτη φορά σε 3,5 χρόνια σύγκρουσης», είπε. «Έδειξαν ευελιξία σε κάποιες από τις βασικές τους απαιτήσεις. Μίλησαν για το τι θα χρειαζόταν για να τελειώσει ο πόλεμος».

Σημείωσε ακόμη πως, αν και η Ρωσία δεν έχει αποδεχθεί όλες τις απαιτήσεις, έχει αναγνωρίσει ορισμένα κρίσιμα σημεία: «Δεν είπα ότι υποχώρησαν σε όλα. Αλλά αυτό στο οποίο υποχώρησαν είναι η αναγνώριση ότι η Ουκρανία θα έχει εδαφική ακεραιότητα μετά τον πόλεμο. Αναγνώρισαν ότι δεν θα μπορέσουν να εγκαταστήσουν μια μαριονέτα στο Κίεβο. Έκαναν όλες τις παραχωρήσεις; Φυσικά όχι. Έπρεπε να ξεκινήσουν τον πόλεμο; Φυσικά όχι. Αλλά κάνουμε πρόοδο».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση αμερικανικά στρατεύματα να σταλούν στην Ουκρανία.

Με πληροφορίες από: NBC News, CNN