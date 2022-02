Άννα Βίσση: Αποκαλύπτει την ηλικία της και απαντά αν έχει κάνει αισθητικές επεμβάσεις

Η Άννα Βίσση μίλησε στο περιοδικό “ΟΚ!” και την Χριστίνα Πολίτη και αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, ποια αισθητική επέμβαση έχει κάνει στο πρόσωπό της, ενώ δεν δίστασε να πει ανοιχτά και την ηλικία της. Ακόμη, η γνωστή ποπ σταρ σημείωσε ότι “πρέπει να αγαπάμε το σώμα μας και να το σεβόμαστε”, ενώ αναφέρθηκε στην υγιεινή διατροφή και στη σημασία του ύπνου.

“Πρέπει να τρώμε ό,τι πιο φρέσκο υπάρχει και να μην βιαζόμαστε. One step at a time (σ.σ. ένα βήμα τη φορά), που λένε, και μέτρο σε όλα. Πρέπει να αγαπάμε το σώμα μας και να το σεβόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό να μην το φορτώνουμε με σκουπίδια. Το αποτέλεσμα της κραιπάλης; Όχι μόνο τα δέκα λιγότερα χρόνια ζωής, αλλά τα είκοσι, αφού και τα δέκα προηγούμενα θα είναι μέσα στην ταλαιπωρία” είπε η Άννα Βίσση και πρόσθεσε ότι “πρέπει να μάθουμε να ακούμε το κορμί μας. Να έχουμε ανοιχτό μυαλό για να εντάξουμε αυτή την πιο υγιεινή διατροφή στη ζωή μας. Το φαγητό είναι το απόλυτο mind game (σ.σ. παιχνίδι μυαλού). Greed is not good (σ.σ. η απληστία δεν κάνει καλό). Η ζάχαρη δεν είναι φίλη μας, κρύβεται παντού. Μπορείς τελικά να φτιάξεις υπέροχα γλυκά με φρέσκα φρούτα και φυσικά υλικά. Αν επιμείνεις, θα συνηθίσεις. Είδες η Αντέλ που το έβαλε στόχο και έφτιαξε το κορμί της;”

“Ο ύπνος είναι σημαντικός για τον μεταβολισμό. Όταν πέφτει κάποιος να κοιμηθεί, πρέπει να χαλαρώνει τελείως. Κλειστά φώτα, ανοιχτή η ενέργεια, να ρέει, χωρίς οθόνες και κινητά. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που συνήθισε να κοιμάται άστατα λόγω δουλειάς από μικρή. Αυτό συμβαίνει δύο μέρες την εβδομάδα. Τις υπόλοιπες θα βάλω τάξη”, ανέφερε η γνωστή τραγουδίστρια.

Άννα Βίσση: “Θέλω να μεγαλώσω αξιοπρεπώς, να μην αλλοιωθώ”

“Τι πώς το κάνω; Είμαι 64 χρόνων. Δεν ξέρω πώς. Ξυπνάω το πρωί και δεν έχω άγχος με το πώς μοιάζω. Πλένω το πρόσωπό μου, βάζω μια καλή κρέμα, γυρίζω λίγο τις βλεφαρίδες μου και μου αρέσω. Δεν βάφομαι για να φαίνομαι wow, βάφομαι –ή και παραβάφομαι δυστυχώς– στη σκηνή γιατί τα φώτα είναι σκληρά.

Το ντύσιμο μου αρέσει να είναι πάντα cool. Δεν σκέφτομαι μοδάτα και ντύνομαι ανάλογα με τη φάση μου. Η τελευταία μου σκέψη είναι να βάλω νυστέρι στο πρόσωπό μου. Και αν μου έρθει, τη διαγράφω. Θέλω να μεγαλώσω αξιοπρεπώς, να είμαι αναγνωρίσιμη, να μην αλλοιωθώ. Με ενοχλούν πολλές λεπτομέρειες πάνω μου αλλά τις αντιμετωπίζω αλλιώς. Προσέχω πάρα πολύ το δέρμα μου και είμαι τυχερή γιατί άντεξε και αντέχει καλά στον χρόνο. Θέλω να είμαι εγώ όταν τραγουδάω, να έχω έκφραση. Δεν είναι πως δεν έχω κάνει botox, φυσικά και κάνω χρόνια τώρα, αλλά διακριτικά. Κρατάω και ισορροπίες”, ανέφερε η δημοφιλής τραγουδίστρια.