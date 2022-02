Netflix: Νέο teaser trailer για τις ταινίες που έρχονται το 2022

Ένα νέο teaser με τις πιο υποσχόμενες ταινίες του 2022 κυκλοφόρησε το Netflix. Έτσι οι χρήστες μπορούν να προετοιμαστούν για όσα… έρχονται τους επόμενους μήνες.

Στο τρέιλερ, παίρνουμε μια γεύση από την πολυαναμένομενη ταινία του Rian Johnson, Knives Out 2, βλέποντας τον Daniel Craig στον ρόλο του ντεντέκτιβ Benoit Blanc. Η ταινία Knives Out 2 αναμένεται το φθινόπωρο.

Στο βίντεο του Netflix περιλαμβάνεται και η ταινία The Grey Man, το θρίλερ με πρωταγωνιστές τους Ryan Gosling και Chris Evans. Επίσης, βλέπουμε τις περιπέτειες του Ryan Reyonds στο The Adam Project, του Jason Momoa στο Slumberland, του Chris Hemsworth στο Spiderhead και των Eddie Murphy και Jonah Hill στο You People.

Μεταξύ άλλων, θα απολαύσουμε μέσω του Netflix και την ταινία Enola Holmes 2.

Πηγή πληροφοριών: techgear.gr