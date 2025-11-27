Άννα Χατζησοφιά: «Ξέρω τη λογοκρισία που υποστήκαμε – Υπουργός τότε είχε πάρει θυμωμένος στο κανάλι»

Η Άννα Χατζησοφιά βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης καλεσμένη στην Αθηναΐδα Νέγκα και στην εκπομπή «Καλύτερα αργά». Η γνωστή σεναριογράφος μίλησε ανοιχτά για τη διαδικασία δημιουργίας των τηλεοπτικών σειρών της, αλλά και για την περιβόητη υπόθεση λογοκρισίας που είχε προκύψει με τον «Κακό Βεζύρη», αποκαλύπτοντας άγνωστες λεπτομέρειες από τα παρασκήνια της παραγωγής.

Η δημιουργός θυμήθηκε χαρακτηριστικά τη στιγμή που συνειδητοποίησε πως γινόταν περικοπές στο υλικό της σειράς. «Ξέρω τη λογοκρισία που υποστήκαμε. Πήγαινα στο μοντάζ, έβλεπα το final cut, και μετά από το τρίτο ή τέταρτο επεισόδιο με παίρνει ο μοντέρ και μου λέει: “Άννα, κάτι κόβουνε στο κανάλι”. Και τι κάνανε; Κόβανε το master. Είχαμε τη λαμπρή έμπνευση να κάνουμε τον Κλέωνα Βεζύρη ερωτευμένο με την εξουσία. Δεν τον ενδιέφερε ποιος την εκπροσωπεί, μόνο η καρέκλα. Αυτό ενόχλησε πάρα πολύ. Μας είπαν: “Βάλατε στο ίδιο κάδρο τον Μητσοτάκη με τον Παπανδρέου. Τι σχέση έχει ο ένας με τον άλλον;”», αποκάλυψε η Άννα Χατζησοφιά.

Η σεναριογράφος πρόσθεσε πως η λογοκρισία δεν περιοριζόταν μόνο σε διαλόγους ή ατάκες, αλλά προχωρούσε ακόμη και σε κοψίματα πλάνων. «Δεν κόβανε μόνο τις ατάκες που σχετίζονταν με τον πίνακα, κόβανε και τα πλάνα όταν περνούσε από μπροστά ο ηθοποιός. Ξέρουμε ότι υπουργός τότε είχε πάρει θυμωμένος στο κανάλι, παρότι δεν ήταν η πρόθεσή μας να αναφερθούμε σε κανέναν συγκεκριμένα. Ο ρόλος ήταν εμπνευσμένος από αρχέτυπα του Αριστοφάνη, από τον Φον Δημητράκη, από τον Ιζνογκούντ. Οι καταστάσεις που σατιρίζαμε θα μπορούσαν να αφορούν τελείως άλλους ανθρώπους

