Αλεξάνδρα Ταβουλάρη: Στο Μεξικό με τις φίλες της

Σύνοψη από το

  • Με ένα ταξίδι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού υποδέχθηκε η Αλεξάνδρα Ταβουλάρη το 2026, αρχικά στο Μαϊάμι και στη συνέχεια στο Μεξικό με φίλες της.
  • Η νέα χρονιά τη βρίσκει να γυρίζει σελίδα στη ζωή της, μετά το διαζύγιο από τον πρώην σύζυγό της, Στράτο Διακάκη, με τους δύο να διατηρούν άριστες σχέσεις για το παιδί τους.
  • Η ηθοποιός αποκάλυψε τις δυσκολίες του χωρισμού και πώς, με τη βοήθεια παιδοψυχολόγου, εξήγησαν στην κόρη τους ότι «η αγάπη δεν τελειώνει».
Αλεξάνδρα Ταβουλάρη: Στο Μεξικό με τις φίλες της

Με ένα ταξίδι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού υποδέχθηκε η Αλεξάνδρα Ταβουλάρη το 2026. Παρέα με τρεις καλές φίλες της, η ηθοποιός, που φέτος συμμετείχε στη σειρά «Σέρρες», ταξίδεψε αρχικά στο Μαϊάμι για να γιορτάσει το νέο έτος, ενώ στη συνέχεια απόλαυσε τον ήλιο, τη θάλασσα και τις υψηλές θερμοκρασίες του Μεξικού.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η νέα χρονιά τη βρίσκει να γυρίζει σελίδα στη ζωή της, μετά το διαζύγιο από τον πρώην σύζυγό της, Στράτο Διακάκη. Οι δυο τους είχαν παντρευτεί το 2020 με πολιτικό γάμο στο δημαρχείο Νέας Ιωνίας, λίγο πριν έρθει στη ζωή η κόρη τους που σήμερα είναι έξι ετών. Και μπορεί να μην είναι πλέον σύζυγοι, όμως διατηρούν άριστες σχέσεις με πρώτο μέλημά τους το παιδί τους. «Από την ώρα που ήρθε η Μάιρα, άλλαξαν τα θέλω μου. Σκέφτομαι πάντα με γνώμονα τη Μάιρα», έχει δηλώσει σε συνέντευξή της η Αλ. Ταβουλάρη.

Η Αλεξάνδρα απόλαυσε το ταξίδι στον εξωτικό προορισμό και χάρηκε τα ζεστά νερά της Τουλούμ στην ακτογραμμή της Καραϊβικής. «Ο ήλιος ακούει όλα όσα ψιθυρίζεις πριν τον κοιτάξεις», σχολίασε σε ανάρτησή της η ηθοποιός. Η χρονιά που πέρασε αποτέλεσε περίοδο αναπροσαρμογής και αλλαγών στη ζωή της.

«Καθόλου εύκολο δεν ήταν. Στην αρχή ήταν δύσκολο, γιατί αλλάζουν οι ισορροπίες, έχεις περισσότερες ευθύνες, ανάγκες. Τώρα βρίσκουμε την ισορροπία -έχουμε και καλή σχέση με τον μπαμπά, προσπαθούμε να συνεννοηθούμε- η Μάιρα το έχει πάρει πολύ καλά. Πήγαμε σε παιδοψυχολόγο, κάναμε δύο-τρεις συναντήσεις, μας εξήγησε πώς πρέπει να απευθυνθούμε στο παιδί», εξήγησε η Αλεξάνδρα και συνέχισε: «Ουσιαστικά το σημαντικό είναι να πούμε αλήθεια στο παιδί, με έναν τρόπο που θα του δείξει ότι η αγάπη δεν τελειώνει και μας πρότεινε να το δούμε από τη δική μας πλευρά. Πώς θα θέλαμε να ακούσουμε τον χωρισμό των γονέων μας; Αλλη πραγματικότητα τώρα μετά τον χωρισμό, πιο δύσκολα κάποια πράγματα, πιο εύκολα άλλα, αλλά σίγουρα ένα αναγκαίο βήμα».

09:07 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Μαρία Ιωάννου – Αλιόσα Γκρίσιν: Μυστική τελετή, δυνατή αγάπη

Τις πρώτες ημέρες του 2026, η Μαρία Ιωάννου, κόρη του Δάκη Ιωάννου, επιχειρηματία και μαικήνα ...
04:45 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Ακύλας: «Θυμάμαι τη μητέρα μου να δουλεύει 12ωρα – Έπαιρνε δανεικά από φίλες της»

Ο Ακύλας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ1, με τον Φώτη Σεργουλόπουλο...
04:10 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Μπρούκλιν Μπέκαμ: Δε θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου

Οι σχέσεις του Μπρούκλιν Μπέκαμ με τους διάσημους γονείς του, Βικτόρια και Ντέιβιντ Μπέκαμ, φα...
02:10 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Έλλη Τρίγγου: «Έφτυσα αίμα, δουλειά με τον εαυτό μου και συνεχίζεται»

Στην πρώτη εκπομπή του «The 2Night Show» για το 2026 βρέθηκε καλεσμένη η Έλλη Τρίγγου, η οποία...
