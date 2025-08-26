Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Με ένα λευκό τριαντάφυλλο στο χέρι η Κατερίνα Καινούργιου στην κηδεία

Η Κατερίνα Καινούργιου είπε το τελευταίο αντίο στην καλή της φίλη, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου.

Νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης 26 Αυγούστου, η παρουσιάστρια του Alpha βρέθηκε στο Κοιμητήριο Χολαργού στην κηδεία της 41χρονης που πέθανε έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Οι δύο τους συνδέονταν με μια δυνατή φιλία ετών, ενώ η είδηση του θανάτου σόκαρε την Κατερίνα Καινούργιου η οποία αποχαιρέτησε την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media.

«Από δω και πέρα θα σε ψάχνω μόνο στην καρδιά μου, από όπου δεν πρόκειται να φύγεις ποτέ… Όσο και αν προσπάθησα δεν βρήκα τις λέξεις που να μπορούν να εκφράσουν αυτά που νιώθω τούτη την ώρα του δύσκολου αποχαιρετισμού. Τίποτε δεν μπορεί να αποδώσει την θλίψη και τον ανείπωτο πόνο που μας έχει κυριέψει όλους!!! Πάλεψες σα λιοντάρι αστέρι μου …Με όλη την δύναμη της ψυχής σου», ανέφερε μεταξύ άλλων το μήνυμα της παρουσιάστριας. Ντυμένη στα μαύρα κρατώντας ένα λευκό τριαντάφυλλο στο χέρι της η Κατερίνα Καινούργιου κατέφτασε στο Κοιμητήριο Χολαργού για το τελευταίο αντίο στην Αλεξάνδρα Νικολαΐδου.

