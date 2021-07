Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Η Dolly Parton, η μεγάλη κυρία της country μουσικής παρουσίασε σήμερα το νέο τραγούδι της, που πιθανόν να είναι προπομπός μιας νέας δισκογραφικής δουλειάς, αλλά που στην ουσία φτιάχτηκε για να προωθήσει το άρωμα που είχε βγάλει στην αγορά η καλλιτέχνις.

Η Dolly Parton εδώ παίζει με τις λέξεις, "sent" και "scent" που ακούγονται το ίδιο, αλλά που η πρώτη σημαίνει "σταλμένο" και η άλλη "άρωμα".

Το κομμάτι λέγεται "Sent From Above" και δεν έχει καμία σχέση με τους γνωστούς ήχους της country μουσικής. Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα σύγχρονη ηλεκτρονική ενορχήστρωση.

Το άρωμα λέγεται "Scent From Above" και κυκλοφορεί σε μια ωραία συσκευασία με μία ροζ πεταλούδα.

Η Dolly δήλωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί πολλά όνειρα στη ζωή της, αλλά ένα ακόμη όνειρό της ήταν να βγάλει το δικό της άρωμα!...