Καταστρέφουν τα social media τις ζωές μας; Η Κένταλ Τζένερ μίλησε για το άγχος που της προκαλούν τα social media στο δεύτερο επεισόδιο "Open Minded: Unpacking Anxiety" του περιοδικού Vogue.

Το μοντέλο, που έχει κατακτήσει τις πασαρέλες, μίλησε με τον Δρ. Jorge Partida, τον επικεφαλής του τμήματος Ψυχολογίας, στο Los Angeles County Department of Mental Health.

Το μοντέλο και σταρ του ριάλιτι «Keeping Up With The Kardashians» αναφέρθηκε στον εθισμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για την ψυχική υγεία.

«Η σχέση μου με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι λίγο εθιστική αυτή τη στιγμή, κάτι που δεν μου αρέσει και δεν είμαι περήφανη που το λέω αυτό, αλλά νιώθω επίσης ότι αυτό είναι κάτι που πιθανότατα μπορεί να αντιμετωπίζουμε οι περισσότεροι από εμάς».