Ελεονώρα Ζουγανέλη: «Ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους»

  • Η δημοφιλής τραγουδίστρια Ελεονώρα Ζουγανέλη εντοπίστηκε να οδηγεί μηχανάκι έχοντας καταναλώσει αλκοόλ, με αποτέλεσμα να της γίνει αλκοτέστ από την αστυνομία.
  • Διαπιστώθηκε ποσότητα 0,10 αλκοόλ, πάνω από το επιτρεπτό όριο για δίκυκλα, με συνέπεια την αφαίρεση διπλώματος για ένα μήνα και πρόστιμο 350 ευρώ.
  • Η τραγουδίστρια τοποθετήθηκε μέσω Instagram, τονίζοντας ότι «Ακόμα και 0,1 πάνω από το όριο είναι πάνω από το όριο. Νόμος είναι Νόμος και ισχύει για όλους».
Ελεωνόρα Ζουγανέλη
Φωτογραφία: elzouganeli/ Instagran

Ανάρτηση στα social media έκανε η Ελεωνόρα Ζουγανέλη η οποία τα ξημερώματα της Παρασκευής εντοπίστηκε να οδηγεί μηχανάκι έχοντας καταναλώσει αλκοόλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ξημερώματα της Παρασκευής 12 Οκτωβρίου 2025, αστυνομικοί σταμάτησαν για έλεγχο την γνωστή τραγουδίστρια. Το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε, έδειξε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, πάνω από το όριο για τους οδηγούς δικύκλων.

«Για ένα ποτήρι κρασί…»

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη τοποθετήθηκε σχετικά με το περιστατικό μέσω ανάρτησής της στoν προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Εκεί διευκρίνισε ότι πίνοντας ένα ποτήρι κρασί βρέθηκε πάνω από το επιτρεπτό όριο, ενώ τόνισε ότι ο νόμος δεν πρέπει να κάνει διακρίσεις.

«Τα νέα ταξιδεύουν γρήγορα και είναι καλύτερα να τα μάθετε από εμένα. Για ένα ποτήρι κρασί, δεν θα οδηγήσω το μηχανάκι μου για τις επόμενες 30 ημέρες. Ακόμα και 0,1 πάνω από το όριο είναι πάνω από το όριο. Νόμος είναι Νόμος και ισχύει για όλους. Να είστε καλά και να προσέχετε! Καλές γιορτές!».

ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ

20:28 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

