SAG Awards: Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς

Εικονικά έγινε και η τελετή απονομής των βραβείων του Σωματείου Ηθοποιών - SAG Awards, που θεωρείται ο προάγγελος των Όσκαρ, με το Netflix να χρίζεται ο μεγάλος νικητής της βραδιάς, καθώς από τις 15 κατηγορίες κέρδισε στις 8. Η απονομή είχε μαγνητοσκοπηθεί και υπήρχε συμφωνία να μην αποκαλυφθούν οι νικητές πριν από την επίσημη προβολή της τελετής, την Κυριακή το βράδυ. Λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, αυτή τη χρονιά η τελετή αντί για το λαμπερό δείπνο, περιορίστηκε σε παρουσίαση μίας ώρας, με βιντεοκλήσεις μέσω Ζοοm πραγματοποιήθηκε από απόσταση και οι ηθοποιοί αστειεύτηκαν πώς γέμισαν τον ελεύθερο χρόνο τους στη διάρκεια του lockdown ή ξεκίνησαν καριέρα. Η Έλεν Μίρεν για παράδειγμα αποκάλυψε ότι συνάντησε μια αρκούδα.

Μεταξύ των μεγάλων νικητών της βραδιάς ήταν η ταινία "Η Δίκη των Επτά του Σικάγο" που κέρδισε το βραβείο για το "Ομαδικό καστ σε ταινία", το "Στέμμα" που κέρδισε το αντίστοιχο για δραματική σειρά, ενώ οι ηθοποιοί που βραβεύτηκαν για τις ερμηνείες τους είναι η Βαϊόλα Ντέιβις όπως και ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν, που τιμάται μετά θάνατον και γράφει ιστορία. Το γεγονός ότι επίσης τα βραβεία πήγαν σε μη λευκούς ηθοποιούς δείχνει πως σε αντίθεση με τα περυσινά Όσκαρ, εφέτος ανοίγειο ο δρόμος για τη βράβευση ς:

"One Night in Miami”

Chadwick Boseman, "Ma Rainey’s Black Bottom”

Riz Ahmed, "Sound of Metal”

Anthony Hopkins, "The Father”

Gary Oldman, "Mank”

Steven Yeun, "Minari”

Viola Davis, "Ma Rainey’s Black Bottom”

Amy Adams, "Hillbilly Elegy”

Vanessa Kirby, "Pieces of a Woman”

Frances McDormand, "Nomadland”

Carey Mulligan, "Promising Young Woman”

"The Crown”

"Better Call Saul”

"Bridgerton”

"Lovecraft Country”

"Ozark”

Jason Bateman, "Ozark”

Sterling K. Brown, "This Is Us”

Josh O’Connor, "The Crown”

Bob Odenkirk, "Better Call Saul”

Regé-Jean Page, "Bridgerton”

Gillian Anderson, "The Crown”

Olivia Colman, "The Crown”

Emma Corrin, "The Crown”

Julia Garner, "Ozark”

Laura Linney, "Ozark”

Daniel Kaluuya, "Judas and the Black Messiah”

Chadwick Boseman, "Da 5 Bloods”

Sacha Baron Cohen, "The Trial of the Chicago 7"

Jared Leto, "The Little Things”

Leslie Odom Jr., "One Night in Miami”

Yuh-Jung Youn, "Minari”

Maria Bakalova, "Borat Subsequent Moviefilm”

Glenn Close, "Hillbilly Elegy”

Olivia Colman, "The Father”

Helena Zengel, "News of the World”

"Schitt’s Creek”

"Dead to Me”

"The Flight Attendant”

"The Great”

"Ted Lasso”

Catherine O’Hara, "Schitt’s Creek”

Christina Applegate, "Dead to Me”

Linda Cardellini, "Dead to Me”

Kaley Cuoco, "The Flight Attendant”

Annie Murphy, "Schitt’s Creek”

Jason Sudeikis, "Ted Lasso”

Nicholas Hoult, "The Great”

Dan Levy, "Schitt’s Creek”

Eugene Levy, "Schitt’s Creek”

Ramy Youssef, "Ramy”

Anya Taylor-Joy, "The Queen's Gambit"

Cate Blanchett, "Mrs. America”

Michaela Coel, "I May Destroy You”

Nicole Kidman, "The Undoing”

Kerry Washington, "Little Fires Everywhere”

Mark Ruffalo, "I Know This Much Is True”

Bill Camp,"The Queen’s Gambit”

Daveed Diggs, "Hamilton”

Hugh Grant, "The Undoing”

Ethan Hawke, "The Good Lord Bird”

"Wonder Woman 1984"

"Da 5 Bloods”

"Mulan”

"News of the World”

"The Trial of the Chicago 7"

"The Mandalorian”

"The Boys”

"Cobra Kai”

"Westworld”