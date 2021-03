Ελληνικό χρώμα στα Όσκαρ - Ποιοι είναι οι δύο υποψήφιοι Έλληνες

Ελληνικό ενδιαφέρον θα έχει η φετινή τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ, καθώς στις υποψηφιότητες που ανακοίνωσε η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου βρίσκονται και δύο ταλαντούχοι και βραβευμένοι Έλληνες.

Όταν ήταν έξι ετών, η οικογένειά του μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ο πατέρας του, γνωστός καλλιτέχνης και σκηνογράφος, έλαβε θέση εργασίας ως σχεδιαστής παραγωγής για τον Τζον Κασσαβέτη. Από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με τον κινηματογράφο.

Σπούδασε φωτογραφία και τέχνη στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου και έλαβε το πτυχίο Bachelor Καλών Τεχνών το 1982. Η πρώτη του δουλειά ως κινηματογραφιστής ήταν στην ταινία Dance of the Damned το 1988. Αργότερα, έκανε το ντεμπούτο του ως σκηνοθέτης στην ταινία του Showtime Sketch Artist το 1992 και δύο χρόνια αργότερα σκηνοθέτησε τη ταινία Dark Side of Genius.

Είναι μέλος της Αμερικανικού Σωματείου Κινηματογραφιστών από το 2000. Το 2000 του απονεμήθηκε το Prix Vision του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αβινιόν για την κινηματογράφησή του στην ταινία 27 Missing Kisses. Ως κινηματογραφιστής, έχει σκηνοθετήσει σχεδόν πενήντα ταινίες, συμπεριλαμβανομένων των: Phenomenon, America's Sweethearts, Πλαγίως, Walk the Line, The Weather Man, Μνημείων Άνδρες και Nebraska, για την οποία αναδείχθηκε υποψήφιος για το Βραβείο Ακαδημίας. Έχει συνεργαστεί με τους σκηνοθέτες Τζέιμς Μάνγκολντ, Αλεξάντερ Πέιν, Όλιβερ Στόουν και Τζορτζ Κλούνει και πολλούς άλλους.

Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Βικιαπίδειας, έχει σκηνοθετήσει ταινίες όπως οι: Sketch Artist, Dark Side of Genius, From Within και Arcadia Lost. Έχει συνεργαστεί με τους αστέρες του Χόλιγουντ, Κρίστιαν Μπέιλ, Γουίλ Σμιθ, Τζον Τραβόλτα, Τζορτζ Κλούνει, Τομ Κρουζ, Νίκολας Κέιτζ, Ράσελ Κρόου, Κάμερον Ντίαζ και άλλους και διατηρεί μια μακροχρόνια φιλία με το Χοακίν Φίνιξ και το Ντάστιν Χόφμαν. Περνάει τον χρόνο του ανάμεσα στο Λος Άντζελες και το Λεωνίδιο.

Σε συνέντευξή του στο Greek Reporter, είχε πει: "Θέλω να περάσω περισσότερο χρόνο στην Ελλάδα από το επόμενο έτος. Οι γονείς μου μένουν εκεί και το σπίτι μου είναι επίσης εκεί. Επισκέπτομαι το Λος Άντζελες τακτικά για τη δουλειά μου. Προφανώς, θα μετακομίσω μόνιμα στο Λεωνίδιο κάποια στιγμή στο μέλλον. Είναι απίθανο να ζήσω το λυκόφως της ζωής μου στις Ηνωμένες Πολιτείες".