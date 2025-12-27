Τραμπ: Δεν σκοπεύει να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της Σομαλιλάνδης

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

ΤΡΑΜΠ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες Παρασκευή στην εφημερίδα New York Post ότι δεν σκοπεύει να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της Σομαλιλάνδης.

«Όχι», ήταν η κατηγορηματική απάντηση του Τραμπ σε ερώτηση δημοσιογράφου της New York Post, προτού συμπληρώσει: «Γνωρίζει πραγματικά κανείς τι είναι η Σομαλιλάνδη;».

Η απόφαση του Ισραήλ να αναγνωρίσει ως ανεξάρτητο κράτος αυτήν την αποσχισθείσα επαρχία της Σομαλίας, που μέχρι τώρα δεν αναγνωριζόταν από καμία χώρα στον κόσμο, έχει προκαλέσει την οργή του Μογκαντίσου και έντονες αντιδράσεις από πολλές χώρες της περιοχής.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μπορούν τα κόκκινα νύχια να προσελκύσουν τον άνδρα που επιθυμείτε – Τι δείχνει νέα έρευνα

Η makeup artist της Julia Roberts αποκαλύπτει το τρικ της για φυσικά και γεμάτα χείλη

Επιστροφές ΕΝΦΙΑ: Ποιοι ιδιοκτήτες θα πάρουν πίσω χρήματα για φόρους που είχαν πληρώσει

Επίδομα μητρότητας: Τι αλλάζει για χιλιάδες μητέρες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
04:19 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Κιμ Γιονγκ Ουν: Στον πόλεμο της Ουκρανίας σφυρηλατήθηκαν «δεσμοί αίματος» μεταξύ της Βόρειας Κορέας και της Ρωσίας

Στον πόλεμο της Ουκρανίας σφυρηλατήθηκαν «δεσμοί αίματος» μεταξύ της Βόρειας Κορέας και της Ρω...
02:35 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Πόλεμος στην Ουκρανία: Εκρήξεις στο Κίεβο – «Μείνετε στα καταφύγια» προειδοποιεί ο Κλίτσκο

Εκρήξεις σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, όπου ...
23:14 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Ιαπωνία: Πύρινη «κόλαση» έπειτα από καραμπόλα με πάνω από 50 οχήματα – Τουλάχιστον ένας νεκρός και 26 τραυματίες

Τρομακτικό τροχαίο έλαβε χώρα σε αυτοκινητόδρομο στην Ιαπωνία. Όπως γίνεται γνωστό, πάνω από 5...
21:00 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Παρίσι: 3 τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι στο μετρό – Συνελήφθη ο δράστης

Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε στο μετρό του Παρισιού με τρεις τραυματίες. Σύμφωνα με την κρατι...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα