Όσοι έχετε γεννηθεί αυτούς τους 3 μήνες, περάσατε δύσκολα το 2025 – «Το 2026 η τύχη σας αλλάζει και θα αποζημιωθείτε»

  • Το 2025 υπήρξε μια έντονη και δύσκολη χρονιά για πολλούς, αλλά το 2026 φέρνει ανακούφιση. Συγκεκριμένα, τρεις μήνες γέννησης αναμένεται να αφήσουν πίσω τους την κακοτυχία και να μπουν στη νέα χρονιά με ανανεωμένη οπτική και περισσότερες ευκαιρίες.
  • Για τους γεννημένους τον Φεβρουάριο, το 2025 ήταν καθοριστικό, με τον Κρόνο να τους ωθεί σε σημαντικά μαθήματα. Το 2026 φέρνει πρόοδο, καθώς η επιρροή του πλανήτη εξασθενεί, ενώ οι γεννημένοι τον Ιούνιο, που αντιμετώπισαν συνεχείς αλλαγές, είναι τώρα έτοιμοι να αγκαλιάσουν τις μεταμορφωτικές ευκαιρίες.
  • Οι γεννημένοι τον Σεπτέμβριο βίωσαν μια αφύπνιση το 2025, ωθούμενοι να αφήσουν πίσω τους ό,τι δεν τους εξυπηρετούσε πια. Το 2026 υπόσχεται μια διαφορετική πορεία, γεμάτη ευκαιρίες ανάπτυξης και νέες εμπειρίες, όπου θα νιώθουν ενημερωμένοι και άξιοι για περισσότερα.
Μαρίνα Σίσκου

Όσοι έχετε γεννηθεί αυτούς τους 3 μήνες, περάσατε δύσκολα το 2025 - «Το 2026 η τύχη σας αλλάζει και αποζημιώνεστε»
Φωτογραφία: Pexels

Το 2025 μια έντονη χρονιά, που σημαδεύτηκε από συγκρούσεις, πολιτική αναταραχή και ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις που μοιάζουν σχεδόν αδύνατο να παρακολουθήσουμε.  Ήταν μια δύσκολη περίοδος για όλους. Παρ’ όλα αυτά, πάντα υπάρχει ελπίδα.

Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί αυτές τις 3 ημερομηνίες, διαθέτουν 5 μοναδικά χαρακτηριστικά – «Ξεχωρίζετε από όλους»

Μέσα από το πρίσμα της αστρολογίας και της αριθμολογίας, πολλοί ειδικοί είχαν προβλέψει ότι αυτή η χρονιά θα ήταν καθοριστική, με χαρακτηριστικά καταστροφής που ανοίγουν τον δρόμο για την αναγέννηση.

Τι μας επιφυλάσσει το 2026; Θα βρούμε περισσότερη ανακούφιση; Ας πάμε κατευθείαν στην ουσία: τα καλά νέα είναι ότι κάποιοι από εμάς θα αφήσουν την κακοτυχία τους πίσω στο 2025. Παρότι όλοι μπορούμε να εξελιχθούμε μέσα από συνειδητή προσπάθεια, τρεις μήνες γέννησης φαίνεται να ξεχωρίζουν ιδιαίτερα.

Αριθμολογία: Οι άνθρωποι με αυτές τις 4 ημερομηνίες γέννησης, διαθέτουν ένα σπάνιο χάρισμα -«Διαβάζουν τις ψυχές των άλλων»

Σύμφωνα με έμπειρους αστρολόγους, άτομα που έχουν γεννηθεί στους παρακάτω τέσσερις μήνες μπορούν να περιμένουν ότι θα αφήσουν πίσω τους μια απαιτητική χρονιά και θα μπουν στο 2026 με ανανεωμένη οπτική και περισσότερες ευκαιρίες.

Οι μήνες γέννησης που αντιμετώπισαν τις μεγαλύτερες προκλήσεις το 2025

  • Γεννημένοι τον Φεβρουάριο
  • Γεννημένοι τον Ιούνιο
  • Γεννημένοι τον Σεπτέμβριο

Γεννημένοι τον Φεβρουάριο

Οι γεννημένοι τον Φεβρουάριο είναι γνωστοί για την πρωτοποριακή σκέψη  τους και την επιθυμία τους να εξελίξουν την ανθρωπότητα. Είτε πρόκειται για μοναδικούς Υδροχόους που αναζητούν την συλλογική απελευθέρωση, είτε για ονειροπόλους Ιχθύες που καθοδηγούνται από την επιθυμία τους για συναισθηματική θεραπεία, το 2025 υπήρξε μία καθοριστική χρονιά για αυτούς τους μήνες γέννησης.

Αριθμολογία: Η λέξη που σας χαρακτηρίζει, με βάση την ημερομηνία γέννησής σας – «Είναι η αύρα που εκπέμπετε πριν καν μιλήσετε»

Ο Κρόνος, ο πλανήτης της πειθαρχίας και του κάρμα, έπαιξε σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ως αποτέλεσμα, αναγκάστηκαν να αντιμετωπίσουν θέματα όπως η θέσπιση ορίων, η τιμή των περιορισμών τους και η μάθηση πολύτιμων μαθημάτων για το τι αξίζει τον χρόνο και την ενέργειά τους. Πιθανόν χρειάστηκε να καθορίσουν προστατευτικά μέτρα για τον εαυτό τους.

Αν και αυτή η ώριμη προοπτική ήταν δύσκολη, τελικά οδήγησε στη θεραπεία, ακόμα κι αν φαινόταν απομονωτικό να διατηρούν υψηλότερα πρότυπα για τον εαυτό τους. Το 2026, η επιρροή του κακόφημου πλανήτη εξασθενεί κατά τη διάρκεια του μήνα γέννησής τους, επιτρέποντας περισσότερη πρόοδο και κίνηση προς τα εμπρός.

Γεννημένοι τον Ιούνιο

Η εδραίωση ρουτίνας, σταθερότητας και προβλεψιμότητας φάνηκε σχεδόν αδύνατη για εσάς, τους γεννημένους τον Ιούνιο. Είτε είστε ένας δυναμικός Δίδυμος, περίεργος και ομιλητικός, είτε ένας συναισθηματικός Καρκίνος, που αναζητάτε διαισθητικές και συναισθηματικές συνδέσεις, νιώσατε ότι αυτό το έτος σας χτύπησε σφοδρά. Μόλις νομίζατε ότι είχατε βρει μια λύση, τα πράγματα θα άλλαζαν ξανά.

Ο Ουρανός, ο πλανήτης που σχετίζεται με τις αναταράξεις, έπαιξε σημαντικό ρόλο στη χρονιά σας. Παρότι πιθανώς νιώσατε ανασφάλεια για την συνεχώς μεταβαλλόμενη φύση του περιβάλλοντος, της κοινότητας, των φιλιών και των σχέσεων σας, αυτή η εμπειρία είχε σκοπό να σας διδάξει τη δύναμη του ανοιχτού μυαλού. Η ανάπτυξη ήρθε από την αναγνώριση της αλήθειας.

Ήταν η ώρα να αφήσετε πίσω τις παρωχημένες ιδέες. Τώρα, με την άφιξη του 2026, είστε έτοιμοι να αγκαλιάσετε τις αλλαγές που έρχονται. Αν και ο Ουρανός συνεχίζει να έχει μεγάλη επιρροή, είστε πλέον καλύτερα προετοιμασμένοι και εξοπλισμένοι για να καλωσορίσετε τις μεταμορφωτικές ευκαιρίες που έρχονται προς εσάς.

Γεννημένοι τον Σεπτέμβριο

Αυτό το έτος αποτέλεσε μία αφύπνιση για τους γεννημένους τον Σεπτέμβριο. Είτε είστε ένας προσεκτικός Παρθένος, ευαίσθητος στις λεπτομέρειες, είτε ένας διπλωματικός Ζυγός, γνωστός για τη γοητεία και την ικανότητά σας να διατηρείτε την ειρήνη, σας ζητήθηκε να αναπτυχθείτε.

Το σύμπαν σας ενθάρρυνε να αφήσετε πίσω ό,τι δεν σας εξυπηρετούσε πια. Με τις εκλείψεις του 2025 να σας βγάζουν από τη ζώνη άνεσής σας, πιθανώς νιώσατε παγιδευμένοι ανάμεσα σε μια δύσκολη επιλογή. Ενώ λαχταρούσατε μια νέα αρχή, εξακολουθούσατε να περνάτε τη διαδικασία της μετάβασης από τη μία φάση της ζωής σας στην άλλη.

Ωστόσο, το 2026 θα σας πει μια διαφορετική ιστορία. Δεν θα πιάνεστε πλέον από τα μαλλιά. Αντ’ αυτού, θα νιώθετε ενημερωμένοι και άξιοι για περισσότερα. Ευκαιρίες ανάπτυξης θα αναδυθούν και θα είστε ανυπόμονοι για νέες εμπειρίες. Μην πείσετε τον εαυτό σας να συμβιβαστεί με λιγότερα — αγκαλιάστε την εξέλιξη και τις ευκαιρίες!

 

