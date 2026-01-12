Οι αθλητικές εφημερίδες 12/1/2026 Σήφης Γαρυφαλάκης 05:42, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 Media Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 12/1/2026. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ Μοιράσου το: σχολίασε κι εσύ (0 σχόλια) Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 8 ώρες πριν Αγρότες: «Δεν έχει “κλειδώσει” η συνάντηση» – Αναμένουν την επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης για τις επιτροπές που θα προσέλθουν στον διάλογο με τον Πρωθυπουργό 8 ώρες πριν Δολοφονία στη Φοινικούντα: Πώς η AI «έκαψε» τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – Οι ύποπτες ερωτήσεις για το «τέλειο έγκλημα» 12 ώρες πριν «Κόλαση» στο Ιράν με πάνω από 500 νεκρούς – Ο Τραμπ ενημερώνεται την Τρίτη για τις επιλογές αντίδρασης, σενάριο για χτύπημα σε μη στρατιωτικούς στόχους 10 ώρες πριν Bloomberg: Βρετανία και Γερμανία συζητούν την παρουσία δυνάμεων του ΝΑΤΟ στη Γροιλανδία 7 ώρες πριν Θρίλερ στην Κύπρο: Μυστήριος θάνατος στην Ρωσική Πρεσβεία στην Λευκωσία και εξαφάνιση 56χρονου ολιγάρχη στη Λεμεσό 4 ώρες πριν Τα ζώδια σήμερα, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026: Ζυγοί, είστε έτοιμοι για μια ανανέωση στη ζωή σας 8 ώρες πριν Η θρυλική μάχη του 1003 αποδείχθηκε αληθινή – Πώς 500 άνδρες κατατρόπωσαν 20.000 στρατιώτες 9 ώρες πριν Ύπνος: Τα 7 λαχανικά που νικούν την αϋπνία με φυσικό τρόπο – Τι έδειξε μελέτη 10 ώρες πριν Είστε μωρό της νύχτας; Πώς επηρεάζει η ώρα γέννησης την προσωπικότητά σας 8 λεπτά πριν ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (12/1) σε 8 περιοχές της Αττικής 19 λεπτά πριν Παχλαβί: Καλεί τις δυνάμεις ασφαλείας να ενωθούν με τον λαό του Ιράν – «Σύμμαχοι του έθνους ή συνεργοί των δολοφόνων» 29 λεπτά πριν Τραμπ: Το Ιράν «θέλει να διαπραγματευτεί» και «βρίσκεται σε εξέλιξη» προετοιμασία για πιθανή συνάντηση 38 λεπτά πριν Κάγια Κάλας: Επιβολή νέων κυρώσεων στο Ιράν για τη βάρβαρη καταστολή των διαδηλώσεων 49 λεπτά πριν Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν είσαι ο Σέρλοκ Χολμς θα βρεις τον μοναχικό παπαγάλο σε 8 δευτερόλεπτα ENIKOS NETWORK Την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€ Βρείτε τις 3 διαφορές στη φωτό με το λαγουδάκι που τρώει τη φράουλα – Μπορείτε να λύσετε το τεστ παρατηρητικότητας μέσα σε ... Καιρός: Χιόνια και πολικές θερμοκρασίες τη Δευτέρα – Η πρόγνωση της ΕΜΥ Συντάξεις: Ολοταχώς προς νέο ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων το 2025 – Οι βασικοί λόγοι Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας περισσότερα 13:34 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026 Σήμερα με τη Realnews: Μυστηριώδης εξαφάνιση – Ένα καθηλωτικό θρίλερ γεμάτο αγωνία από τον διεθνώς αναγνωρισμένο συγγραφέα Rick Mofina Σήμερα με τη Realnews: Μυστηριώδης εξαφάνιση –Ένα καθηλωτικό θρίλερ γεμάτο αγωνία από το... 13:23 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026 Τηλεθέαση 10/1: Οι νικητές και οι χαμένοι του Σαββάτου Δύσκολη μέρα ήταν για αρκετές εκπομπές το Σάββατο (10/1/2026) καθώς κατέγραψαν μεγάλες απώλειε... 11:15 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026 Σήμερα με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις! Σήμερα με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις! Με το PADU app, το κορυ... 09:56 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026 Σήμερα με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€ Σήμερα με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€ Δωροεπιταγή αξίας 10€ για αγορές άνω των 60€ από τα πολ... ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 8 λεπτά πριν ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (12/1) σε 8 περιοχές της... 19 λεπτά πριν Παχλαβί: Καλεί τις δυνάμεις ασφαλείας να ενωθούν με... 29 λεπτά πριν Τραμπ: Το Ιράν «θέλει να διαπραγματευτεί» και... 38 λεπτά πριν Κάγια Κάλας: Επιβολή νέων κυρώσεων στο Ιράν για τη... 49 λεπτά πριν Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν είσαι ο Σέρλοκ Χολμς θα... 57 λεπτά πριν Γροιλανδία: Γιατί οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ... 1 ώρα πριν Κολλαγόνο: Ποια είναι η καλύτερη ώρα για τη λήψη του,... 1 ώρα πριν Σαν σήμερα 12 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα... 1 ώρα πριν Οι οικονομικές εφημερίδες 12/1/2026 Καιρός: Χιόνια και πολικές θερμοκρασίες τη Δευτέρα – Η πρόγνωση της ΕΜΥ Συντάξεις: Ολοταχώς προς νέο ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων το 2025 – Οι βασικοί λόγοι Εργασία: Νέο «ριζικό λίφτινγκ» στο πλαίσιο για τις άδειες – Τι αλλάζει και ποιους αφορά Ακίνητα: Επιστολή της ΠΟΜΙΔΑ προς τον Παπασταύρου-Τι αναφέρει Κινούμαι Ηλεκτρικά: Ποιοι μπορούν να λάβουν επιδότηση 3.000 ευρώ MUST READ Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι