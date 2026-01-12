Σαν σήμερα 12 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

Μετά τη δημοσίευση πληροφοριών ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου κατά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ ενημέρωσε διάφορους παράγοντες για τη βία και νοθεία στις εκλογές του 1961, οι σχέσεις του με την κυβέρνηση ψυχραίνονται και παραιτείται από τη θέση του συμβούλου της Τράπεζας της Ελλάδος. 2005: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει την υποστήριξή του στο σχέδιο Συντάγματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με 500 ψήφους έναντι 137 και 40 αποχές, ωστόσο η συνταγματική συνθήκη θα τεθεί σε ισχύ εφόσον την επικυρώσουν και οι 25 χώρες – μέλη, αρκετές από τις οποίες με δημοψηφίσματα.Την έκθεση για τη Συνθήκη του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, καταψήφισαν οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ Μανωλάκος, Παφίλης και Τούσσας, του ΣΥΝ Παπαδημούλης και του ΛΑΟΣ Καρατζαφέρης.

Γεννήσεις

Τζένη Καρέζη, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ευγενίας Καρπούζη, ελληνίδα ηθοποιός. (Θαν. 27/7/1992) 1964: Τζέφρι Μπέζος, Αμερικανός επιχειρηματίας, ιδρυτής του διαδικτυακού βιβλιοπωλείου Amazon.com.

Θάνατοι