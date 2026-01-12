Σαν σήμερα 12 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Τζένη Καρέζη

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

  • 1822: Μάχη εναντίον των Τούρκων στα Στύρα της Εύβοιας, κατά την οποία σκοτώνεται ο επικεφαλής των Ελλήνων, Ηλίας Μαυρομιχάλης.
  • 1833: Η Αντιβασιλεία συνάπτει δάνειο 60 εκατομμυρίων φράγκων με την τράπεζα Ρότσιλντ των Παρισίων.
  • 1913: Ο Ρώσος επαναστάτης Ιωσήφ Βισαριόνοβιτς Τζουγκασβίλι, ένας από τους εκδότες της εφημερίδας «Πράβντα», σε επιστολή του προς το περιοδικό του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος υπογράφει για πρώτη φορά ως «Στάλιν» (ατσάλινος άνθρωπος).
  • 1959: Ιδρύεται η αμερικανική δισκογραφική εταιρεία Motown, που θα βάλει τη μαύρη μουσική και ιδιαίτερα τη σόουλ στον παγκόσμιο μουσικό χάρτη.
  • 1962: Μετά τη δημοσίευση πληροφοριών ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου κατά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ ενημέρωσε διάφορους παράγοντες για τη βία και νοθεία στις εκλογές του 1961, οι σχέσεις του με την κυβέρνηση ψυχραίνονται και παραιτείται από τη θέση του συμβούλου της Τράπεζας της Ελλάδος.
  • 2005: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει την υποστήριξή του στο σχέδιο Συντάγματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με 500 ψήφους έναντι 137 και 40 αποχές, ωστόσο η συνταγματική συνθήκη θα τεθεί σε ισχύ εφόσον την επικυρώσουν και οι 25 χώρες – μέλη, αρκετές από τις οποίες με δημοψηφίσματα.Την έκθεση για τη Συνθήκη του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, καταψήφισαν οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ Μανωλάκος, Παφίλης και Τούσσας, του ΣΥΝ Παπαδημούλης και του ΛΑΟΣ Καρατζαφέρης.

Γεννήσεις

  • 1873: Σπύρος Λούης, Έλληνας ολυμπιονίκης του Μαραθωνίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896. (Θαν. 26/3/1940)
  • 1934: Τζένη Καρέζη, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ευγενίας Καρπούζη, ελληνίδα ηθοποιός. (Θαν. 27/7/1992)
  • 1964: Τζέφρι Μπέζος, Αμερικανός επιχειρηματίας, ιδρυτής του διαδικτυακού βιβλιοπωλείου Amazon.com.

Θάνατοι

  • 1827: Ασήμω Λιδωρίκη – Γκούρα, ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης. (Γεν. ?)
  • 1976: Άγκαθα Κρίστι, Αγγλίδα συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων. (Γεν. 15/9/1890)
  • 2016: Νίκος Παναγιωτόπουλος, Έλληνας σκηνοθέτης του κινηματογράφου. (Γεν. 6/11/1941)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€

Βρείτε τις 3 διαφορές στη φωτό με το λαγουδάκι που τρώει τη φράουλα – Μπορείτε να λύσετε το τεστ παρατηρητικότητας μέσα σε ...

Καιρός: Χιόνια και πολικές θερμοκρασίες τη Δευτέρα – Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Συντάξεις: Ολοταχώς προς νέο ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων το 2025 – Οι βασικοί λόγοι

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
06:07 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Γροιλανδία: Γιατί οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ ξυπνούν μνήμες από τις σκοτεινές στιγμές των συμμαχιών του «Ψυχρού Πολέμου» – Ανάλυση Guardian

Η υιοθέτηση από τον Ντόναλντ Τραμπ των επιχειρημάτων της Ρωσίας στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας...
05:25 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Χρυσές Σφαίρες 2026: Το «Golden» από τo «K-Pop Demon Hunters» κέρδισε το βραβείο για το καλύτερο τραγούδι κινηματογραφικής ταινίας

Ο μεγάλος νικητής στην κατηγορία καλύτερου τραγουδιού κινηματογραφικής ταινίας στις Χρυσές Σφα...
03:59 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Τραμπ: Το Ιράν ξεπέρασε την «κόκκινη γραμμή» – Εξετάζουμε «ισχυρές επιλογές»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι εξετάζει μια σειρά από ενδεχόμενες απαντήσεις σ...
02:55 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Λος Άντζελες: Φορτηγό έπεσε σε πλήθος που διαδήλωνε υπέρ του Ιράν – Άγνωστος ο αριθμός των τραυματιών – ΒΙΝΤΕΟ

Ενοικιαζόμενο φορτηγό έπεσε πάνω σε πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο Λος Άντζελες σε ένδειξη υ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι