Στα 81 του χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Γιάφετ Κότο, που είχε υποδυθεί τον Mr Big / Dr Kananga στο πλευρό του Ρότζερ Μουρ στην ταινία Τζέιμς Μποντ "Ζήσε κι άσε τους άλλους να πεθάνουν". Την είδηση επιβεβαίωσε ο μάνατζέρ του Ράιαν Γκόλνταρ στοVariety. Η σύζυγος του Κότο, Τέσι Σίναχον έκανε ανάρτηση στο facebook ανακοινώνοντας τον θάνατο του θρυλικού κακού του Μποντ.

"Είμαι λυπημένη και σοκαρισμένη από τον θάνατο του συζύγου μου επί 24 χρόνια. Πέθανε χθες βράδυ, γύρω στις 10.30 ώρα το βράδυ, ώρα Φιλιππίνων. Έπαιξες τον κακό σε κάποιες από τις ταινίες σου αλλά για εμένα και για αρκετούς ανθρώπους είσαι ένας πραγματικός ήρωας. Ένας καλός άνθρωπος, καλός πατέρας και καλός σύζυγος, ένας έντιμος άνθρωπος, πολύ σπάνιο να βρεθεί. Ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς στο Χόλιγουντ, ένας Θρύλος. Καλό ταξίδι γλυκέ μου, θα μου λείπεις κάθε μέρα, καλύτερέ μου φίλε, βράχε μου", έγραψε η γυναίκα στην ανάρτησή της.

Στο "Ζήσε κι άσε τους άλλους να πεθάνουν" του 1973 ο Κότο υποδύθηκε τον διεφθαρμένο δικτάτορα της Καραϊβικής δρ. Κανάνγκα αλλά και το υπό την επήρεια ναρκωτικών άλτερ έγκο του Mr Big. Το παρουσιαστικό του έδωσε μία χαρισματική δόση ενός κομψού κακού.

Είχε υποδυθεί και τον τεχνικό Ντένις Πάρκερ στην ταινία "Alien" του 1979, ενώ είχε συμμετοχή και την ταινία δράσης του 1987 με τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ "Ο άτρωτος". Είχε έντονη τηλεοπτική παρουσία συμμετέχοντας σε σειρά του NBC από το 1993 έως το 1999.

Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 5 Νοεμβρίου 1939 και ξεκίνησε να σπουδάζει υποκριτική σε ηλικία 1 ετών. Έως τα 19 του είχε κάνει το ντεμπούτο του στο θεατρικό σανίδι με τον "Οθέλο" και συνέχισε με ρόλους στο Μπρόντγουεϊ. Οι πρώτες του ταινίες ήταν το "Nothing But a Man" το 1964 και το "The Thomas Crown Affair" το 1968. Το 1969 είχε έναν guest ρόλο στο "Χαβάη 5-0". Μετά το "Ζήσε και άσε τους άλλους να πεθάνουν" δέχτηκε αρκετούς ρόλους.

Είχε έξι παιδιά.